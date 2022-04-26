С маячащим на горизонте релизом Diablo IV можно и Diablo Immortal стерпеть.

Несколько месяцев назад Blizzard отложила релиз Diablo IV (а вместе с ней и Overwatch 2) на неопределённый срок. Как стало выясняться по прошествии времени, паниковать не стоило: во-первых, у данных игр и так не было обозначенных сроков выхода, а во-вторых, процесс их производства идёт активно и, по всей видимости, строго по заранее сформированному плану.

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В частности, в рамках недавнего финансового отчёта, который был полностью поглощён аурой тьмы и печали, как раз светились два маячка — Overwatch 2 и Diablo IV. Разработка первой идёт активно, и сегодня в ней стартует первый этап закрытого бета-тестирования. Производство Diablo IV тоже идёт успешно: после публикации финансового отчёта Blizzard решила уточнить, что сейчас игра перешла в стадию масштабного внутреннего тестирования.

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Безусловно, данное событие приближает нас к релизу Diablo IV, но учитывая тот факт, что Blizzard в отношении своей «дьявольской» новинки последнее время не стремится публиковать видеоролики с демонстрацией игрового процесса, бытует мнение, что ждать предстоит ещё приличное количество времени. В большинстве случаев игроки сходятся во мнении, что наиболее реалистичный сценарий — релиз в следующем году.