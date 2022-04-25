Если для кого-то это вдруг оказалось неожиданностью, то следует посмотреть релизы компании за последний год.

Сегодня пока ещё самостоятельный холдинг Activision Blizzard отчитался об итогах за первый квартал текущего календарного года. Отчитываться, справедливости ради, было особо не о чем, поскольку по всем фронтам холдинг за первый квартал этого года продемонстрировал падение. Впрочем, некоторые интересные и важные для простого геймера сведения из отчёта выудить всё же удалось.

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Но для начала о финансовых неуспехах холдинга. По итогам первого квартала текущего года Activision Blizzard удалось заработать $1.768 млрд; для сравнения, за аналогичный отчётный период в прошлом году выручка холдинга составила $2.275 млрд. Не менее печально выглядит и статистика ежемесячной аудитории всех игр холдинга: если в первом квартале 2021 года этот показатель составлял 435 млн пользователей, то по итогам первого квартала 2022 года — 372 миллиона.

Причин для столь безрадостных результатов несколько, и Activision Blizzard их не скрывает. Во-первых, полное отсутствие релизов новых игр за отчётный период, а во-вторых — провал Call of Duty Vanguard. В качестве третьей причины также можно указать падение интереса игроков к Call of Duty Warzone.

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В холдинге сложившуюся ситуацию рассматривают как временные проблемы. В настоящее время Blizzard и Activision корпят над новыми играми, продолжают поддерживать World of Warcraft вместе с её Classic-версией, готовят к релизу Diablo Immortal, активно разрабатывают Diablo IV и Overwatch 2. Вместе с тем в холдинге трудятся над следующей частью Call of Duty, а основным генератором прибыли по-прежнему остаётся мобильное подразделение King.