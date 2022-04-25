Сегодня пока ещё самостоятельный холдинг Activision Blizzard отчитался об итогах за первый квартал текущего календарного года. Отчитываться, справедливости ради, было особо не о чем, поскольку по всем фронтам холдинг за первый квартал этого года продемонстрировал падение. Впрочем, некоторые интересные и важные для простого геймера сведения из отчёта выудить всё же удалось.
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Но для начала о финансовых неуспехах холдинга. По итогам первого квартала текущего года Activision Blizzard удалось заработать $1.768 млрд; для сравнения, за аналогичный отчётный период в прошлом году выручка холдинга составила $2.275 млрд. Не менее печально выглядит и статистика ежемесячной аудитории всех игр холдинга: если в первом квартале 2021 года этот показатель составлял 435 млн пользователей, то по итогам первого квартала 2022 года — 372 миллиона.
Причин для столь безрадостных результатов несколько, и Activision Blizzard их не скрывает. Во-первых, полное отсутствие релизов новых игр за отчётный период, а во-вторых — провал Call of Duty Vanguard. В качестве третьей причины также можно указать падение интереса игроков к Call of Duty Warzone.
В холдинге сложившуюся ситуацию рассматривают как временные проблемы. В настоящее время Blizzard и Activision корпят над новыми играми, продолжают поддерживать World of Warcraft вместе с её Classic-версией, готовят к релизу Diablo Immortal, активно разрабатывают Diablo IV и Overwatch 2. Вместе с тем в холдинге трудятся над следующей частью Call of Duty, а основным генератором прибыли по-прежнему остаётся мобильное подразделение King.