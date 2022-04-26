Когда вчера днём Blizzard объявила точную дату выхода Diablo Immortal на iOS и Android — 2 июня — параллельно компания также анонсировала PC-версию проекта, что стало для игроков полной неожиданностью. Выйдет она позже, чем версия для мобильных устройств, однако вполне естественно, что игроки пожелали узнать о данном проекте чуть больше, чем просто «он есть». Blizzard исполнила пожелание геймеров и подробнее рассказала о PC-версии Diablo Immortal.
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По словам представителей компании, в Blizzard понимали главное — после релиза Diablo Immortal многие PC-игроки начнут запускать новинку через сторонние эмуляторы. Предположив, что масштаб эмуляции будет достаточно большим, в Blizzard решили, что лучше будет просто подготовить полноценную версию для компьютеров.
В связи с этим в PC-версии Diablo Immortal будут реализованы все привычные элементы управления, поддержка консольного контроллера, а также будет увеличено разрешение пользовательского интерфейса.
Поскольку Diablo Immortal будет поддерживать кроссплей, то система чата в новинке будет интегрирована с сервисом Battle.net, так что пользователи на разных устройствах смогут играть вместе и спокойно общаться друг с другом. Стоит отметить, что кроссплей за последние пару лет стал чуть ли не обязательной функцией в современных играх.
Есть, впрочем, во всей этой истории и плохая новость: теперь получается, что крайне унылая шутка про «У вас что, нет телефонов?» безнадёжно устарела.