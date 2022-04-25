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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Diablo Immortal выйдет в самом начале лета — в том числе на PC
Видеоролик прилагается.
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На днях журналист Bloomberg и по совместительству авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер сообщил, что 25 апреля компания Blizzard огласит точную дату выхода своего мобильного ролевого экшена Diablo Immortal. Так оно и случилось: релиз Diablo Immortal состоится 2 июня на мобильных устройствах под управлением Android и iOS, а также, что оказалось полной неожиданностью, в виде бета-версии на персональных компьютерах. При желании пользователи уже могут оформить предварительную регистрацию на участие в тестировании PC-версии проекта.

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Что касается геймплейной функциональности, то разработчики пообещали, что между тремя версиями Diablo Immortal будет сформирована система кроссплея. То есть, пользователи смогут играть друг с другом как с мобильных устройств, так и с компьютеров. Распространяться проект будет по условно-бесплатной модели.

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Напомним, что Diablo Immortal была анонсирована осенью 2018 года, однако встречена геймерами она была, мягко говоря, без большого энтузиазма. В первую очередь негатив был связан с отсутствием на момент анонса новостей о Diablo IV. Когда четвёртую номерную часть легендарной франшизы всё же официально анонсировали, градус накала в отношении Diablo Immortal закономерно снизился; многие даже справедливо отметили, что мобильная версия отличается высоким уровнем качества и следованием всем заветам серии.

#blizzard #diablo immortal
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