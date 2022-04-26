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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Роскомнадзор суммарно оштрафовал Google более чем на 7 миллиардов рублей
И всё — за неудаление противоправного контента.
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Последнее время Google вместе со своим видеохостингом YouTube наотрез отказываются исполнять требования Роскомнадзора, в результате чего регулятору не остаётся ничего другого, как выписывать штрафы. Как сообщил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин в рамках форума безопасного интернета, в общей сложности Роскомнадзор оштрафовал Google более чем на семь миллиардов рублей.

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И всё это — штрафы только за отказ удалять запрещённый на территории Российской Федерации контент. Какой конкретно контент характеризуется как запрещённый, а также период, за который на Google были наложены данные штрафы, не уточняется.

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Напомним, что YouTube в течение двух последних месяцев активно занимается притеснениями российских блогеров, блокирует их каналы, если освещаемая там позиция идёт вразрез с западным «нарративом», а также полностью удаляет каналы российских государственных СМИ — по той же, собственно, причине. Дискуссии на тему YouTube и его потенциальной блокировки активно ведутся уже на протяжении двух месяцев, однако ввиду отсутствия в России конкурентоспособного аналога данного видеохостинга перекрывать к нему доступ со стороны Роскомнадзора стало бы крайне нежелательной мерой. Такого мнения придерживаются и в Госдуме.

#google #youtube #роскомнадзор
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