Старт уже завтра.

Завтра вечером стартует первый этап закрытого бета-тестирования геройского шутера Overwatch 2. Если вы оформили заявку на участие, то с некоторой долей вероятности вам может повезти, в результате чего вам удастся лично оценить заявленные в новинке изменения. Журналисты и блогеры уже назвали Overwatch 2 «просто большим патчем для Overwatch», что, конечно, оптимизма не вызывает, но, возможно, мнение игроков будет диаметрально противоположным, как уже в истории игровой индустрии бывало не раз.

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Теперь давайте поговорим подробнее о самом закрытом бета-тестировании. Согласно сегодняшней новостной заметке на официальном сайте игры, первый этап ЗБТ стартует завтра в 21:00 по московскому времени. Сначала на участие в закрытой «бете» пригласят первую группу игроков (её размеры не уточняются), затем Blizzard допускает расширение масштабов тестирования. Первый этап тестирования продлится вплоть до 17 мая, то есть, продлится ровно три недели.

Бета-версия будет доступна во всех основных регионах, но локализация будет выполнена только на английском языке. Поучаствовать в первом этапе тестирования смогут только пользователи PC: консольщиков планируют обрадовать в последующих тестах. Для участия в тестировании Overwatch 2 обязательно потребуется уже приобретённая первая часть игры.

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Стримерам и так называемым авторам контента разрешат транслировать игровой процесс Overwatch 2. Более того, со стримерами будет связана приятная возможность получить гарантированный доступ в закрытую «бету»: достаточно будет подключиться к трансляции специально отобранных стримеров, активировать функцию Twitch Drops и просматривать трансляцию в течение нескольких часов. Предложение сильно ограничено по времени: стартует 27 апреля в 20:00 по МСК и завершится 28 апреля в 02:00 по МСК. То есть, на всё про всё у вас лишь шесть часов.