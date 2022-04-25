Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Overwatch 2: первый этап закрытого бета-тестирования продлится до 17 мая
Старт уже завтра.
анонсы и реклама
3060 Gigabyte за гроши в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Еще одна <b>RTX 3070 сильно дешевле 100тр</b>
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке

Завтра вечером стартует первый этап закрытого бета-тестирования геройского шутера Overwatch 2. Если вы оформили заявку на участие, то с некоторой долей вероятности вам может повезти, в результате чего вам удастся лично оценить заявленные в новинке изменения. Журналисты и блогеры уже назвали Overwatch 2 «просто большим патчем для Overwatch», что, конечно, оптимизма не вызывает, но, возможно, мнение игроков будет диаметрально противоположным, как уже в истории игровой индустрии бывало не раз.

реклама

Теперь давайте поговорим подробнее о самом закрытом бета-тестировании. Согласно сегодняшней новостной заметке на официальном сайте игры, первый этап ЗБТ стартует завтра в 21:00 по московскому времени. Сначала на участие в закрытой «бете» пригласят первую группу игроков (её размеры не уточняются), затем Blizzard допускает расширение масштабов тестирования. Первый этап тестирования продлится вплоть до 17 мая, то есть, продлится ровно три недели.

Бета-версия будет доступна во всех основных регионах, но локализация будет выполнена только на английском языке. Поучаствовать в первом этапе тестирования смогут только пользователи PC: консольщиков планируют обрадовать в последующих тестах. Для участия в тестировании Overwatch 2 обязательно потребуется уже приобретённая первая часть игры.

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Стримерам и так называемым авторам контента разрешат транслировать игровой процесс Overwatch 2. Более того, со стримерами будет связана приятная возможность получить гарантированный доступ в закрытую «бету»: достаточно будет подключиться к трансляции специально отобранных стримеров, активировать функцию Twitch Drops и просматривать трансляцию в течение нескольких часов. Предложение сильно ограничено по времени: стартует 27 апреля в 20:00 по МСК и завершится 28 апреля в 02:00 по МСК. То есть, на всё про всё у вас лишь шесть часов.

#blizzard #overwatch #overwatch 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

СМИ: На днях Blizzard объявит точную дату выхода Diablo Immortal
Diablo Immortal выйдет в самом начале лета — в том числе на PC
Выручка Activision Blizzard по итогам первого квартала текущего года сильно сократилась
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 13
4
7 недорогих способов ускорить старый компьютер в 2022 году
30
Тест шести 92мм CPU-кулеров или тараканьи бега
27
Обзор игровой мышки Corsair Katar Pro
12
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 ACE
13
Обзор A500 Mini: миниатюрный потомок Amiga с 512 КБ ОЗУ
6
Мои впечатления от игры ZombiU. Часть третья финальная
+

Сейчас обсуждают

Beriya
21:59
Это нормальные деньги, чего ты сразу кипишишь? Ты же их заработал честно, не украл
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Стас Михайлов
21:58
ну я получаю смешной и нищий для тебя полтос и это ничего не меняет. За меня работодатель платит не полные пакет налогов, а скорее всего на лапу кому надо подкидывает. Чувак, это россия, странно, что ...
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Beriya
21:58
Читаю форум, тоже гоню память и проц, но в основном все проблемы давным давно расписаны на форуме
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Beriya
21:56
Кстати ты что предпочитаешь пить из алкоголя?
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Beriya
21:56
Так в том-то и смысл белой ЗП, что кто получает нормальные деньги, тот получит нормальные отпускные и нормальные больничные! А кто получает 15 000 рублей тому всё равно, а вот 20 000 рублей кто получа...
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
IgorButyrin
21:55
Я и не спорю, даже C2D с SSD становится вполне себе рабочей лошадкой
7 недорогих способов ускорить старый компьютер в 2022 году
N1ghtwish
21:54
Надо оговаривать, есть ли гражданство Германии, а то с российским паспортом могут и на улицу турнуть, а на их место беженцев из всеми любимой украины набрать. Сейчас русские благодаря сами знаете кому...
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
Стас Михайлов
21:54
Ну дак мыслить если глобально, то ты просто жижу по трубе качать помогаешь крутым дядям? Ты видишь в этом великую цель и перспективу? По мне так один +ер игла и печальный конец. А производить товар с...
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
OverDoz
21:54
Аллодам как бы тоже уже 12+ лет. По факту все что до 60 ур это времен лича +-.
Популярность «Аллодов Онлайн» выросла в восемь раз после лишения россиян возможности продлевать подписку в World of Warcraft
Виталий Shokerxxx
21:53
муск управляет ужо беспилотниками сшп в окраине вот сурс https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/2/0/2/16699202.jpg
Starlink заключила контракт с Hawaiian Airlines для обеспечение хорошего Wi-Fi соединения в самолетах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем