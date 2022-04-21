Никто не сомневался, что будет именно так.

В преддверии начала закрытого бета-тестирования Overwatch 2 компания Blizzard пригласила избранных блогеров, стримеров и журналистов на так называемую превью-версию новинки — сугубо для ознакомления своих аудиторий с данным проектом перед началом тестирования. Overwatch 2 с самого начала подразумевался Blizzard как большое обновление первой части, и вот, журналисты с блогерами оценили сей проект именно так, как и задумывалось.

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Первые игроки отметили, что сиквел Overwatch стал выглядеть симпатичнее за счёт использования более современной версии движка, а система меток, которая перекочевала сюда из других популярных шутеров, в частности, из Apex Legends, поможет игрокам обозначать свои намерения без необходимости озвучивать их в микрофон. Система особенно полезна в регионах, где существуют серьёзные языковые барьеры (Европа).

Что до игрового процесса, то перед нами более динамичная версия Overwatch: за счёт снижения числа игроков на карте до десяти (по 5 на команду) и отказа от одного персонажа класса «танк» возросла активность на поле боя и, как любят выражаться геймеры, «скиллозависимость». Последняя также заключается в масштабной переработке класса танков — теперь это не откровенно скучные защитники команды, а активные бойцы на поле сражения. Данный фактор ещё сильнее вынуждает игроков пользоваться укрытиями и прятаться за геометрией карт.

Журналисты оценили переработки Орисы и Кулака Смерти, а также похвалили Blizzard за геймплейную реализацию способностей нового героя Соджорн. Во всех случаях динамика является лейтмотивом игрового процесса данных персонажей, что в случае Орисы — одного из скучнейших персонажей нынешнего Overwatch — кажется какой-то фантастикой.

Несмотря на то, что изменения хорошие и нужные, рецензентов не покидало ощущение, что перед ними просто большое обновление первого Overwatch. На звание полноценного сиквела Overwatch 2 никак не «тянет». Впрочем, Blizzard такой цели перед собой и не ставила.

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Запуск альфа-тестирования назначен на 26 апреля. Смогут ли в нём принять участие россияне, до сих пор неясно. По ранее обозначенным заявлениям Blizzard, новинка заменит собой Overwatch, а доплачивать игрокам придётся только в том случае, если они захотят получить доступ к PvE-контенту. Ради которого, к слову, во многом «сиквел» и создавался.