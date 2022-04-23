Но без подробностей.

На днях инсайдер Том Хендерсон сообщил, что в стенах Ubisoft готовится сетевой шутер с инновационными механиками под кодовым названием Project Q. Сегодня в Сеть просочилась запись игрового процесса ранней версии данного проекта, и, видимо, это стало для Ubisoft последней каплей, после которой компания всё же приняла решение официально анонсировать игру.

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Ubisoft подтвердила, что игра носит кодовое название Project Q, однако пока решила не вдаваться в его подробности. На сегодняшний день французское издательство лишь заявляет, что Project Q — это сетевой боевик, в котором, вопреки утечкам, всё же не будет элементов королевской битвы. Сообщается о том, что перед нами аренный шутер, способный обеспечить уникальные впечатления от игрового процесса.

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Разработка пока находится на ранних стадиях, однако при желании игроки могут записаться на участие в его тестировании. Визуально игра напоминает Valorant и Overwatch, то есть отличается «мультяшностью». Что, впрочем, отнюдь не определяет возрастную принадлежность проекта.