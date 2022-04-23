На днях инсайдер Том Хендерсон сообщил, что в стенах Ubisoft готовится сетевой шутер с инновационными механиками под кодовым названием Project Q. Сегодня в Сеть просочилась запись игрового процесса ранней версии данного проекта, и, видимо, это стало для Ubisoft последней каплей, после которой компания всё же приняла решение официально анонсировать игру.
реклама
Ubisoft подтвердила, что игра носит кодовое название Project Q, однако пока решила не вдаваться в его подробности. На сегодняшний день французское издательство лишь заявляет, что Project Q — это сетевой боевик, в котором, вопреки утечкам, всё же не будет элементов королевской битвы. Сообщается о том, что перед нами аренный шутер, способный обеспечить уникальные впечатления от игрового процесса.
Разработка пока находится на ранних стадиях, однако при желании игроки могут записаться на участие в его тестировании. Визуально игра напоминает Valorant и Overwatch, то есть отличается «мультяшностью». Что, впрочем, отнюдь не определяет возрастную принадлежность проекта.