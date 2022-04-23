Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft после утечек решила анонсировать свой шутер под кодовым названием Project Q
Но без подробностей.
анонсы и реклама
RTX 3050 MSI Gaming за копейки в Регарде
3060 Gigabyte за гроши в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

На днях инсайдер Том Хендерсон сообщил, что в стенах Ubisoft готовится сетевой шутер с инновационными механиками под кодовым названием Project Q. Сегодня в Сеть просочилась запись игрового процесса ранней версии данного проекта, и, видимо, это стало для Ubisoft последней каплей, после которой компания всё же приняла решение официально анонсировать игру.

реклама

Ubisoft подтвердила, что игра носит кодовое название Project Q, однако пока решила не вдаваться в его подробности. На сегодняшний день французское издательство лишь заявляет, что Project Q — это сетевой боевик, в котором, вопреки утечкам, всё же не будет элементов королевской битвы. Сообщается о том, что перед нами аренный шутер, способный обеспечить уникальные впечатления от игрового процесса.

анонсы и реклама
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Разработка пока находится на ранних стадиях, однако при желании игроки могут записаться на участие в его тестировании. Визуально игра напоминает Valorant и Overwatch, то есть отличается «мультяшностью». Что, впрочем, отнюдь не определяет возрастную принадлежность проекта.

#ubisoft #project q
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Far Cry 6 благодаря кроссоверу с «Очень странными делами» обрела миллион новых игроков
В Сеть просочилась запись геймплея ранней версии «инновационного» боевика Project Q от Ubisoft
Инсайдер: Ubisoft готовит «инновационный» мультиплеерный боевик
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших SSD-накопителей для игрового компьютера апреля 2022 года
20
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
76
Литва и Латвия отказываются от электричества из РФ и будут платить в 5 раз дороже за польский уголь
32
Ядерная энергетика будущего, типы реакторов и перспективы развития
9
Как я расчехлил старый планшет Prestigio PMP3670B и боролся с покрытием "Soft-Touch"
21
Топ 10 перспективных криптовалют в 2022 — часть 2
7
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 (M3401QC)
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI
4
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga: в далекой-далекой галактике LEGO
+

Сейчас обсуждают

Kamas
20:19
в любом магазине, а вот бумажный он нахер не нужен никогда в РФ, он не является расчетной валютой как это было в 90ых на равне с рублем.
Западные эксперты прогнозируют рублю падение до 180 за доллар
saf-saf
20:18
То что ты бот балаболистый с окраины - это очевидно))))
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
Kamas
20:15
текщий бюджет на этот год рассчитан по курсу 72 рубля, а если курс начнет падать ниже 72, то нефтегазовые доходы бюджета будут просто сгорать в пустоту., курс не должен падать резко, ибо это признак н...
Западные эксперты прогнозируют рублю падение до 180 за доллар
puding
20:14
Я про таких. https://www.youtube.com/watch?v=GkINcPZiONw
Неизвестный счастливчик продал 272 Биткоина пролежавших на кошельке 9 лет и заработал $11 миллионов
Стас Михайлов
20:13
эт че за эльбрус? Который от пентиума недалеко ушел и не может кору2дуо догнать?
Западные эксперты прогнозируют рублю падение до 180 за доллар
id00100
20:13
На данный момент за рубли газ никто не покупает. Индия покупает за свою валюту - рупии. Китай за юани. И те и другие покупают с дисконтом 30% от биржевой стоимости. Евросоюз покупает газ Российский за...
Западные эксперты прогнозируют рублю падение до 180 за доллар
Kamas
20:11
так новые контракты уже в рублях пойдут, просто текущие через полную продажу валюты на нашей бирже и только после зачисления на счет газпрома рублей газ считается оплаченным.
Западные эксперты прогнозируют рублю падение до 180 за доллар
VRoman
20:11
Да ладно, цена в рублях вырастет пропорционально. Путин не дурак чтобы задаром добро раздавать.
Западные эксперты прогнозируют рублю падение до 180 за доллар
Стас Михайлов
20:11
пока что они замечательно наших утилизируют. Даже военный корабль потопили
Западные эксперты прогнозируют рублю падение до 180 за доллар
Kamas
20:10
Я тебя удивлю, но ни в одной стране мира нет полного цикла производства (НЕ СБОРКИ) пк и смартфонов, а большинство комплектующих даже айфонов делают в китае, а микропроцессоры в Тайване, газ неон добы...
Западные эксперты прогнозируют рублю падение до 180 за доллар
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем