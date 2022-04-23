Выглядит суперплохо. Впрочем, так и должна выглядеть пре-пре-преальфа-версия.

На днях в Сети с подачи авторитетнейшего инсайдера Тома Хендерсона появилась информация о том, что Ubisoft готовит «инновационный» мультиплеерный боевик под кодовым (рабочим) названием Project Q. Сегодня же у данной информации появилось продолжение: на просторах Reddit появилась весьма продолжительная, 12-минутная запись игрового процесса Project Q.

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Безусловно, речь идёт о совсем ранней версии игры, находящейся в активной стадии разработки, которая, справедливости ради, неизвестно, когда вообще завершится. Поэтому не стоит удивляться, замечая слабенькие, блёклые текстуры и серьёзную нехватку геймплейных возможностей — всё это (наверное) усовершенствуется позже.

Судя по увиденным кадрам, перед нами действительно Project Q, который описывался инсайдером как «мультяшный» боевик с использованием различного фантастического и футуристического вооружения с общей несерьёзностью игрового процесса. Вероятно, игра рассчитана на молодую аудиторию.

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Плохо это или нет — так вопрос ставиться вообще не должен: в Ubisoft сидит аналитический отдел, который знает, что нужно современному геймеру. Впрочем, судя по «успехам» некоторых последних мультиплеерных игр Ubisoft, а именно — Hyper Scape — складывается впечатление, что в аналитическом отделе компании, скорее, не работают, а изображают бурную деятельность.