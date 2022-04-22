Формально выход God of War Ragnarok — продолжения приключений Кратоса — должен состояться в текущем году, однако реальность современной игровой индустрии такова, что переносы релизов ожидаемых проектов уже выглядят как неизбежность, которая наверняка настигнет и «Бога Войны».
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Игроки, которые считают себя информированными оптимистами, придерживаются мнения о том, что God of War Ragnarok переживёт не один перенос выхода, однако непосредственно разработчики, считающие себя оптимистами с поправкой на владение ситуацией, делятся более радужными известиями. Так, руководитель проекта по направлению анимации Бруно Веласкез убеждён, что Ragnarok выпустят в этом году.
Чем господин Веласкез подкрепляет свои убеждения, неясно: мы до сих пор толком не знаем ни сюжетной линии «Рагнарёка», ни «окна» релиза, ни основных геймплейных подробностей. Скорее всего, весь массив информации обрушится на нас уже летом, ну а релиз состоится ближе к концу года. Хотелось бы, конечно, ошибиться и узреть релиз гораздо раньше.
God of War Ragnarok на сегодняшний день числится PlayStation-эксклюзивом, однако не исключено, что впоследствии проект заглянет и на PC. По крайней мере, PC-версия God of War (2018) стала доступна в начале этого года.