Игроки оптимизм девелоперов, мягко говоря, не разделяют.

Формально выход God of War Ragnarok — продолжения приключений Кратоса — должен состояться в текущем году, однако реальность современной игровой индустрии такова, что переносы релизов ожидаемых проектов уже выглядят как неизбежность, которая наверняка настигнет и «Бога Войны».

реклама

Игроки, которые считают себя информированными оптимистами, придерживаются мнения о том, что God of War Ragnarok переживёт не один перенос выхода, однако непосредственно разработчики, считающие себя оптимистами с поправкой на владение ситуацией, делятся более радужными известиями. Так, руководитель проекта по направлению анимации Бруно Веласкез убеждён, что Ragnarok выпустят в этом году.

Чем господин Веласкез подкрепляет свои убеждения, неясно: мы до сих пор толком не знаем ни сюжетной линии «Рагнарёка», ни «окна» релиза, ни основных геймплейных подробностей. Скорее всего, весь массив информации обрушится на нас уже летом, ну а релиз состоится ближе к концу года. Хотелось бы, конечно, ошибиться и узреть релиз гораздо раньше.

анонсы и реклама RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

God of War Ragnarok на сегодняшний день числится PlayStation-эксклюзивом, однако не исключено, что впоследствии проект заглянет и на PC. По крайней мере, PC-версия God of War (2018) стала доступна в начале этого года.