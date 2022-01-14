По идее, шансы есть, и высокие.

Пару часов назад состоялся релиз PC-версии God of War (2018). По такому поводу издание Game Informer опубликовало материал-беседу с Кори Барлогом, творческим руководителем God of War, и Мэттом Девалдом, старшим менеджером по техническому производству. Разработчики поделились некоторыми интересными деталями своей работы и тем, что сподвигло Sony на выпуск игры на PC.

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Начнём с последнего. По словам Кори Барлога, представители внутренних студий Sony давно «уламывали» компанию на выпуск своих игр на персональных компьютерах — с аргументацией и развёрнутыми обращениями. В результате руководство Sony согласилось с доводами, и вот, мы имеем пусть и не очень активное, но всё же планомерное наполнение PC-игротек играми, которые раньше были PlayStation-эсклюзивами. Перед нами тот редкий случай, когда инициатива шла с «низов» и смогла убедить «верхи».

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Что касается возможного выпуска PC-версии God of War Ragnarok, то ничего конкретного на этот счёт Барлог ответить не в состоянии: решение принимает не он, а руководство Sony. Что же до PC-версии God of War (2018), то работа над ней велась около двух лет — по крайней мере, именно столько лет над ней трудился Мэтт Девалд. Как мы знаем из обзорных материалов, это того стоило: рецензенты как один упоминают великолепную оптимизацию замечательной игры.