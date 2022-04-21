«Правильный» русский перевод, впрочем, придётся искать самостоятельно.

Вчера вечером в полноценную продажу после продолжительного раннего доступа наконец-то поступила Postal 4 No Regerts — новая часть серии, которая своим духом и игровым процессом вернулась к истокам, обеспечив тем самым любовь публики. Чтобы отметить данное событие, в сервисе GOG решили раздать всем желающим культовую вторую часть франшизы.

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Предложение будет активным вплоть до самого конца пятницы, вернее — до субботы, 00:30 по московскому времени, так что времени на переход по ссылке и нажатие одной кнопки у вас ещё предостаточно. Важно, впрочем, понимать, что Postal 2 в GOG распространяется в своей официальной версии, то есть, без каноничной русской локализации. Так что искать тот самый перевод, где «Теперь цветочки будут расти быстрее», придётся на известных файлообменных ресурсах.

Хоть GOG отныне и ставит палки в колёса российским пользователям, к которым так долго пробивался и приманивал, но забирать подарки в сервисе можно без проблем. Только что проверено лично автором этих строк.

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Postal 2 вышла в свет в 2003 году и стала своего рода эталоном в жанре треш-шутеров (ничего плохого и предосудительного в данном статусе нет).