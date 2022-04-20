Через считанные часы или даже минуты.

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде

На сегодняшний день, 20 апреля, студией Running With Scissors был назначен релиз Postal 4 No Regerts (опечатка — часть официального названия игры). Поскольку в Штатах рабочий день наступает почти на полдня позже, чем в России, то обычно подобные релизы происходят вечером. На момент публикации данной заметки Postal 4 ещё пребывала в статусе раннего доступа, но, очевидно, момент релиза настанет в ближайшие часы.

реклама

Напомним, что Postal 4 полностью возвращает серию к её истокам, поэтому в новинке представлен чёрный юмор на грани фола, а бессменный психбольной герой Чувак вновь «отрывается» на мирных гражданах очередного захолустного городка. Важно понимать, что такой геймплей — именно то, за что игроки полюбили Postal и Postal 2, поэтому когда в Postal 3 вышеизложенные аспекты игрового процесса исчезли, то проект был смешан с грязью.

анонсы и реклама Рухнула цена RTX 3070 в Регарде RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р RTX 3060 Ti подешевела в два раза -12000р на i9 12900KF смотри цену RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке 450 000р скидка на комп Alienware -150000р на RTX 3080 в Ситилинке

Сейчас Postal 3 рекомендуется забыть; причём, сделать это рекомендуют сами авторы из Running With Scissors, которые не боятся и не стесняются признать, что облажались с третьей частью франшизы.