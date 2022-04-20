На сегодняшний день, 20 апреля, студией Running With Scissors был назначен релиз Postal 4 No Regerts (опечатка — часть официального названия игры). Поскольку в Штатах рабочий день наступает почти на полдня позже, чем в России, то обычно подобные релизы происходят вечером. На момент публикации данной заметки Postal 4 ещё пребывала в статусе раннего доступа, но, очевидно, момент релиза настанет в ближайшие часы.
реклама
Напомним, что Postal 4 полностью возвращает серию к её истокам, поэтому в новинке представлен чёрный юмор на грани фола, а бессменный психбольной герой Чувак вновь «отрывается» на мирных гражданах очередного захолустного городка. Важно понимать, что такой геймплей — именно то, за что игроки полюбили Postal и Postal 2, поэтому когда в Postal 3 вышеизложенные аспекты игрового процесса исчезли, то проект был смешан с грязью.
Сейчас Postal 3 рекомендуется забыть; причём, сделать это рекомендуют сами авторы из Running With Scissors, которые не боятся и не стесняются признать, что облажались с третьей частью франшизы.