Здесь главное вовремя одуматься и не натворить того, что потом не расхлебать.

Вчера днём в Сети появилась информация о том, что Activision Blizzard рассылает своей аудитории опросники, с помощью которых холдинг планирует оценить степень заинтересованности или, напротив, негативных настроений относительно так называемых NFT (невзаимозаменяемых токенов). Многие компании уже чуть ли не поплатились своей репутацией за одни только намерения внедрить данную технологию в свои игры, поэтому нетрудно догадаться, что после вчерашней публикации холдинг начал потихоньку идти на попятную.

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Строго говоря, пока «реверс» включила только непосредственно Blizzard Entertainment, руководитель которой, Майк Ибарра, поспешил заявить, что «Никто [в Blizzard] не работает над NFT».

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Стоит помнить, что NFT, как и многие другие новшества в игровой индустрии, с высокой долей вероятности в будущем всё же придётся принять как данность. А со временем и отношение к данному элементу игр изменится. Наверное.