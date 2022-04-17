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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Activision Blizzard рассматривает возможность введения NFT и криптовалюты в свои игры
Когда казалось, что дальше себя закапывать холдингу уже некуда, снизу опять постучали.
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В крупных игровых компаниях существует практика рассылки опрос-листов среди их аудитории. Темы опросов могут быть самыми разными: от мнения касательно игр до согласия или отсутствия такового с вектором движения компании. В частности, сегодня неравнодушные пользователи Сети рапортовали о том, что Activision Blizzard разослала опрос, темой которого стало в том числе их отношение игроков к проектам с NFT и возможностью заработка криптовалюты с помощью внутриигровых активностей.

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Нетрудно догадаться, что просто так подобный опрос Activision Blizzard рассылать бы не стала. По всей видимости, холдинг прощупывает почву относительно возможности внедрения данных крайне непопулярных элементов в свои будущие игры.

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Важно помнить, что NFT (так называемые невзаимозаменяемые токены) как явление было принято игроками в высшей степени негативно: компании, позволившие себе соответствующие заявления, потерпели мощнейшие репутационные убытки и даже вынуждены были извиняться и отказываться от своих планов. С криптовалютой, к которой у простых геймеров вследствие тотального дефицита видеокарт отношение ещё более негативное, всё в данном плане гораздо сложнее.

#activision blizzard
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