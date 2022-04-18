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Новости Software Михаил Андреев
Приложение Spotify было удалено из российских сегментов App Store и Google Play
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Формально музыкальный сервис Spotify начал при безусловном давлении западных властей заниматься отказом от прибыли ещё в марте, пообещав приостановить свою деятельность в России. С 11 апреля сервис, не успев проработать в России и двух лет, прекратил свою работу, в то время как его официальное приложение в российских сегментах крупных магазинов-платформ ещё оставалось. Теперь намёков на то, что Spotify когда-то работал в России, не осталось: приложение удалено из российских сегментов App Store, Google Play и даже, как сообщается, AppGallery — магазина компании Huawei.

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Когда Spotify вернётся, и вернётся ли вообще — в компании пока не берутся даже гадать. Одно ясно совершенно точно: если данный процесс и обернётся вспять, то для Spotify он будет трудным и болезненным — вряд ли российские пользователи в будущем смогут беспристрастно оценивать компанию, закатившую истерику и оставившую их без привычного музыкального сервиса; независимо от их мнений касательно происходящих сейчас событий.

#spotify
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