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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Сервис Spotify одним из первых присоединился к массовой истерии и ещё в прошлом месяце объявил о том, что приостановит свою деятельность в России. Сегодня же стала известна точная дата данного события: 11 апреля. Как пишет руководство сервиса, данное сложное решение они приняли после тщательного анализа текущей ситуации.

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Радует то, что Spotify не сжигает мосты и ещё сохраняет надежду на возможное возвращение на российский рынок. Во-первых, это подтверждается словом «приостановка», а во-вторых, компания обещает, что обязательно сообщит пользователям, когда ситуация поменяется.

Российские пользователи, которые сейчас пребывают за рубежом или окажутся там в будущем, смогут сменить страну своей учётной записи.

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Запуск Spotify в России состоялся меньше двух лет назад и постоянно демонстрировал успешное внедрение в устройства россиян. По официальной версии, Spotify приостанавливает свою деятельность в России из-за закона «о фейках». Какова реальная версия, учитывая, что фейки можно легко перекрыть, было бы желание, думаем, понятно без излишних разъяснений.