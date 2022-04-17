Здравый смысл пока преобладает.

Пока некоторые западные игровые компании всерьёз считают, что за NFT в видеоиграх будущее, а простые игроки «перебесятся» и примут новую реальность игровой индустрии, отечественные разработчики надеяться на столь идеальное стечение обстоятельств не планируют. Так, например, геймдиректор боевика Escape from Tarkov Никита Буянов в интервью «Игромании» строго отрицательно высказался относительно NFT в играх.

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По словам Буянова, ему не нравится идея NFT и блокчейна в играх, и он не хочет внедрять их в Escape from Tarkov. Как уточняет Буянов, из всей «крипты» сейчас в «Таркове» существует поддержка биткоина, привязанного к его реальной цене, но делать из игры сервис для заработка криптовалюты он не собирается.

Вместе с тем Буянов поделился мнением о требовательности Escape from Tarkov к вычислительным ресурсам. По словам геймдиректора, примерно две трети игроков в «Тарков» устанавливают высокие настройки графики, а по 15—20 % игроков — низкие и ультравысокие.

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Как уточняет разработчик, наиболее идеальный вариант в случае с Escape from Tarkov — своеобразный гибрид графических настроек, когда все параметры выставлены на средние, качество текстур — на высокое, а все лишние эффекты отключены. В таком случае игра и симпатично выглядит, и демонстрирует достойную производительность. Возможно, в перспективе разработчики сделают для этих настроек специальный пресет для удобства пользователей.