Релиз состоялся в сентябре 2021-го.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде

Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде

Diablo II Resurrected стал первым и, возможно, последним успехом Blizzard в деле выпуска ремастеров своих культовых проектов. А если вы сомневаетесь в том, что «воскрешённая» версия Diablo II пришлась публике по душе, то у Blizzard есть козырь в виде статистики проданных копий, общее число которых на сегодняшний день достигло пяти миллионов.

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Судя по тексту, речь идёт об общих продажах на всех платформах — PC, PlayStation и Xbox двух поколений, а также на гибридной консоли Nintendo Switch.

На сегодняшний день Diablo II Resurrected успешна и востребована, а уже через две недели в игре стартует первый рейтинговый сезон, в рамках которого игроки смогут побороться с соперниками за продвижение по «карьерной» лестнице, зарабатывая всё более и более высокие ранги. Пока, естественно, не упрутся в свой личный «потолок».

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Также сегодня Diablo II Resurrected получила гигантское обновление версии 2.4, внёсшее массу изменений и сильно поправившее игровой баланс.