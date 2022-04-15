Кажется, пока авторы не собираются бросать игру.

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде

Несколько RTX 3050 за 50 тр в Регарде

Разработчики из студии Vicarious Visions продолжают доделывать ремастер-версию легендарной Diablo II. Итак, Resurrected-версия получила масштабный патч 2.4, который внёс множество изменений в параметры и характеристики персонажей, а также добавил несколько интересных функций.

реклама

Начнём, пожалуй, с самого интересного. С выходом обновления игра получила три новых варианта эмуляции графики из оригинала. Они получили названия GDI, Glide и Resurrected:

GDI эмулирует программную растеризацию оригинальной игры и не применяет никаких фильтров.

В случае с Glide происходит эмуляция внутренней части оригинальной игры с аппаратным ускорением и билинейной фильтрацией.

Наконец, Resurrected использует метод эмуляции Glide с дополнительными улучшениями для устранения артефактов изображения.

Сами разработчики считали метод эмуляции Resurrected наиболее оптимальным для большинства игроков, но в рамках тестирования на тестовом сервере стали появляться сообщения о том, что некоторым игрокам больше нравится старый стиль графики, который был у игры на момент её выхода. Такой метод не использовал фильтры и напоминал программную растеризацию оригинальной игры.

В балансе классов впервые с 2010 года произошли изменения. Разработчиками были пересмотрены эффекты от применения дротиков и копьев, пассивных и магических умений, луков и арбалетов, теневых навыков а также приёмов боевых искусств.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр 3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Напомним, Diablo II: Resurrected доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Проект поступил в продажу 23 сентября прошлого года.