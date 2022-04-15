Разработчики из студии Vicarious Visions продолжают доделывать ремастер-версию легендарной Diablo II. Итак, Resurrected-версия получила масштабный патч 2.4, который внёс множество изменений в параметры и характеристики персонажей, а также добавил несколько интересных функций.
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Начнём, пожалуй, с самого интересного. С выходом обновления игра получила три новых варианта эмуляции графики из оригинала. Они получили названия GDI, Glide и Resurrected:
- GDI эмулирует программную растеризацию оригинальной игры и не применяет никаких фильтров.
- В случае с Glide происходит эмуляция внутренней части оригинальной игры с аппаратным ускорением и билинейной фильтрацией.
- Наконец, Resurrected использует метод эмуляции Glide с дополнительными улучшениями для устранения артефактов изображения.
Сами разработчики считали метод эмуляции Resurrected наиболее оптимальным для большинства игроков, но в рамках тестирования на тестовом сервере стали появляться сообщения о том, что некоторым игрокам больше нравится старый стиль графики, который был у игры на момент её выхода. Такой метод не использовал фильтры и напоминал программную растеризацию оригинальной игры.
В балансе классов впервые с 2010 года произошли изменения. Разработчиками были пересмотрены эффекты от применения дротиков и копьев, пассивных и магических умений, луков и арбалетов, теневых навыков а также приёмов боевых искусств.
Напомним, Diablo II: Resurrected доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Проект поступил в продажу 23 сентября прошлого года.