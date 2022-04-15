На этой неделе CD Projekt RED сообщила о том, что релиз усовершенствованных версий The Witcher 3 Wild Hunt для PlayStation 5 и Xbox Series задержится. Компания не назвала новых сроков релиза, что автоматически переводит этот релиз в статус отложенного на неопределённый срок. В CDPR с данной классификацией, которую закономерно и справедливо приняли игровые журналисты, не согласны.
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По словам вице-президента группы компаний CD Projekt по направлению развития бизнеса Михала Новаковского, обновлённая версия The Witcher 3 не пребывает в производственном аду. Как заверяет Новаковский, все вымышленные даты релиза, которыми начали сыпать журналисты, не соответствуют действительности. Безусловно, процесс сдвинулся во времени из-за объективных причин, однако всё не столь катастрофично, как рисует пресса.
Никаких «железобетонных» подтверждений своей позиции господин Новаковский не привёл, поэтому не вполне ясно, почему мы должны на слово верить компании, чья репутация после истории с Cyberpunk 2077, мягко говоря, подмочена. Как бы то ни было, главное, что работа идёт: после разрыва (скорее всего, по политическим причинам) с питерским подразделением компании Saber Interactive вся ответственность за качество «некстгенных» версий игры полностью легла на саму CD Projekt RED.