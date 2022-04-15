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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

На этой неделе CD Projekt RED сообщила о том, что релиз усовершенствованных версий The Witcher 3 Wild Hunt для PlayStation 5 и Xbox Series задержится. Компания не назвала новых сроков релиза, что автоматически переводит этот релиз в статус отложенного на неопределённый срок. В CDPR с данной классификацией, которую закономерно и справедливо приняли игровые журналисты, не согласны.

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По словам вице-президента группы компаний CD Projekt по направлению развития бизнеса Михала Новаковского, обновлённая версия The Witcher 3 не пребывает в производственном аду. Как заверяет Новаковский, все вымышленные даты релиза, которыми начали сыпать журналисты, не соответствуют действительности. Безусловно, процесс сдвинулся во времени из-за объективных причин, однако всё не столь катастрофично, как рисует пресса.

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Никаких «железобетонных» подтверждений своей позиции господин Новаковский не привёл, поэтому не вполне ясно, почему мы должны на слово верить компании, чья репутация после истории с Cyberpunk 2077, мягко говоря, подмочена. Как бы то ни было, главное, что работа идёт: после разрыва (скорее всего, по политическим причинам) с питерским подразделением компании Saber Interactive вся ответственность за качество «некстгенных» версий игры полностью легла на саму CD Projekt RED.