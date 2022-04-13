Об этом можно говорить без устали, но космосим No Man’s Sky — ярчайший пример того, как надо проводить работу над допущенными на момент релиза игры ошибками. За прошедшие с момента выхода проекта годы он развился, получил весь обещанный разработчиками контент, а также продолжает получать обновления. О свежем обновлении, которое девелоперы из Hello Games нарекли Outlaws, и пойдёт сегодня речь.
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Как нетрудно догадаться по названию аддона, посвящено оно преступной составляющей межгалактического сообщества. В игре появятся космические пираты и другие нарушители законов, с которыми можно будет либо разобраться, либо присоединиться к ним, если их идеи кажутся вам интересными. Иными словами, в No Man’s Sky никто не продвигает «белую» или «чёрную» мораль, намекая на то, что в играх, как и в жизни, всё состоит из оттенков данных цветов.
Вместе с тем в обновлении добавлен новый класс космических кораблей, усовершенствованы визуальные эффекты, поправлена физика одежды, и многое другое.