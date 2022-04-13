Вчера днём Apple исполнила требование американских властей в части так называемых санкций, удалив приложение попавшего под «блокирующий пакет» российского банка «Сбер» из магазина App Store. Таким образом, отныне пользователи техники Apple больше не могут установить мобильное приложение банка, однако те, кто его уже установили ранее, могут продолжать им пользоваться в полной мере. Сегодня утром под козырёк ожидаемо взяла и Google, убравшая приложение «Сбера» из Google Play. О произошедшем сообщила пресс-служба банка.
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Как и в случае с техникой на базе iOS, на Android приложение, если вы ранее его уже установили, сохранит полную работоспособность без каких-либо ограничений. Более того, конкретно в случае с Android удаление приложений из магазина не является столь же фатальным, как на закрытой платформе iOS: пресс-служба «Сбера» уже выложила копию приложения на сайте банка, фактически нейтрализовав действия Google. В качестве альтернативы можно просто использовать браузерную версию личного кабинета «Сбербанка Онлайн».
Ранее российские власти выразили надежду на то, что в стране появится собственный магазин мобильных приложений. Как его удастся интегрировать в iOS, допускающей установку приложений только через App Store, впрочем, до конца неясно. Но наверняка этот вопрос — решаемый; например, языком давно уже напросившегося ультиматума в отношении Apple.