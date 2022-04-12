Однако уже установленное приложение работает в полной мере.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Ещё несколько дней назад российское правительство на фоне введения очередного, теперь уже так называемого блокирующего пакета санкций со стороны США в отношении «Сбера», предупредило граждан о том, что всем клиентам данного банка следует загрузить соответствующее банковское приложение из сервисов App Store и Google Play, пока это ещё возможно, поскольку исполнение компаниями Apple и Google законов — это лишь вопрос времени. Неизбежное случилось, и первой стала Apple, удалившая сегодня приложение «Сбера» из App Store.

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Если вы ранее данное приложение уже установили, то вам переживать не стоит: оно продолжает работать без перебоев и в полной мере. Если же вы не проявили бдительность, то расстраиваться, в общем-то, тоже не стоит: вся функциональность мобильного приложения полностью заменяется посредством браузера на страничке «СберБанка Онлайн».

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В перспективе, по всей видимости, в России появится собственный магазин мобильных приложений, куда, очевидно, помимо всего прочего войдут приложения «санкционированных» компаний. По крайней мере, председатель Правительства России Михаил Мишустин выразил надежду на соответствующее развитие событий.