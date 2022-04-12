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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Автор Dead Space скоро поделится подробностями своего нового хоррора The Callisto Protocol
Действительно, пора бы уже.
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В конце 2020 года Глен Скофилд, «мозг» операции по созданию хоррора Dark Space, анонсировал свой новый «ужастик» под названием The Callisto Protocol. С тех пор никакой внятной или просто заслуживающей внимания информации относительно данного проекта не поступало, и Скофилд осознал, что с этим информационным вакуумом надо что-то делать, пообещав, что уже в обозримой перспективе поделится подробностями игры.

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Что есть «обозримая перспектива» в представлении Скофилда, сказать трудно, поэтому в данной ситуации остаётся только ждать. Мы же со своей стороны напомним, что сеттингом для The Callisto Protocol избран Каллисто — спутник Юпитера, на котором разместили жуткое исправительное учреждение, полное тайн и секретов, требующих нашей с вами разгадки. Действие игры разворачивается во вселенной PUBG в XXIV веке, то есть, связь с культовой королевской битвой у «Протокола» будет лишь формальная — на уровне отсылок и сюжетных моментов.

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Игра создаётся для всех актуальных платформ, и если всё пойдёт по плану, то она выйдет уже в течение этого года. Впрочем, важно помнить, что «идти по плану» в современной игровой индустрии — это уже, увы, скорее, исключение, нежели правило, поэтому не расстраиваемся, если впоследствии релиз сдвинут вправо по графику.

#the callisto protocol
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