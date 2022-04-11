Выдохнули, товарищи.

Игровые проекты, ведущим сценаристом которых была Рианна Пратчетт, по удивительному совпадению критикуются именно за куцый и не вызывающий особого интереса сценарий. Безусловно, это исключительно совпадение, и в таланте госпожи Пратчетт мы ни капельки не сомневаемся, однако в работе над следующей частью серии Tomb Raider, анонсированной компанией Crystal Dynamics на прошлой неделе в рамках полноценного запуска движка Unreal Engine 5, она участие не принимает.

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Данную информацию сама Пратчетт подтвердила на днях в ходе беседы с журналистами издания Eurogamer. Несмотря на то, что в работе над новинкой она не участвует, но серия Tomb Raider для неё не чужая, поэтому писательница следит за её судьбой и уточняет, что ей очень интересно, куда разработчики отправят Лару на этот раз.

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К сожалению, никакими сведениями о данном проекте разработчики пока не поделились. На сегодняшний день неизвестны ни сеттинг, ни время действия, ни подробности сюжета. Очевидно, процесс разработки новинки находится если не в стадии зародыша, то близко к нему, и ждать релиза в обозримой перспективе не стоит.