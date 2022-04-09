Результат удручающий, но ожидаемый: FPS мало.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

На днях Epic Games официально дала старт полноценной версии движка Unreal Engine 5, который около года пребывал в раннем доступе для всех желающих ознакомиться с его возможностями. Одной из самых внушительных демонстраций возможностей Unreal Engine 5 стала «демка» The Matrix Awakens, уровень графического исполнения которой столь впечатляющий, что многие пользователи даже приняли её за кадры из настоящей новой «Матрицы».

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Что ж, теперь, после запуска Unreal Engine 5, а вместе с ним и образца вышеуказанной демоверсии, энтузиасты, имеющие счастье владеть самыми мощными игровыми компьютерами на сегодняшний день, стали проверять их с её помощью на «прочность». Так, энтузиаст AJ Gaming запустил The Matrix Awakens City Demo на компьютере с процессором Intel Core i9-12900K и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090.

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Результат оказался удручающим, но ожидаемым: столь технологичная графика пока толком не под силу даже суперсовременным и мощным одиночным графическим ускорителям. Частота кадров при «пробежке» по местным каменным джунглям в не самом высоком разрешении, равном 2560x1440 точек, составляла порядка 30—50 кадров в секунду. Безусловно, речь пока идёт о «демке», требования к оптимизации которой по определению ниже, чем к итоговым проектам на Unreal Engine 5. Поэтому судить о возможностях данного движка от Epic Games пока преждевременно.