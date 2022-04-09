Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиаст запустил супертехнологичную «демку» The Matrix Awakens на Unreal Engine 5 на компьютере с GeForce RTX 3090
Результат удручающий, но ожидаемый: FPS мало.
анонсы и реклама
3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие
RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке
MSI RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 211 000р на 3080 Gigabyte Gaming
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

На днях Epic Games официально дала старт полноценной версии движка Unreal Engine 5, который около года пребывал в раннем доступе для всех желающих ознакомиться с его возможностями. Одной из самых внушительных демонстраций возможностей Unreal Engine 5 стала «демка» The Matrix Awakens, уровень графического исполнения которой столь впечатляющий, что многие пользователи даже приняли её за кадры из настоящей новой «Матрицы».

реклама

Что ж, теперь, после запуска Unreal Engine 5, а вместе с ним и образца вышеуказанной демоверсии, энтузиасты, имеющие счастье владеть самыми мощными игровыми компьютерами на сегодняшний день, стали проверять их с её помощью на «прочность». Так, энтузиаст AJ Gaming запустил The Matrix Awakens City Demo на компьютере с процессором Intel Core i9-12900K и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3090.

анонсы и реклама
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
-90000р на RTX 3060
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
350 000р скидка на комп Alienware
-160 000р на RTX 3080 ASUS
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
-100 000р на RTX 3070 Ti Aorus
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Результат оказался удручающим, но ожидаемым: столь технологичная графика пока толком не под силу даже суперсовременным и мощным одиночным графическим ускорителям. Частота кадров при «пробежке» по местным каменным джунглям в не самом высоком разрешении, равном 2560x1440 точек, составляла порядка 30—50 кадров в секунду. Безусловно, речь пока идёт о «демке», требования к оптимизации которой по определению ниже, чем к итоговым проектам на Unreal Engine 5. Поэтому судить о возможностях данного движка от Epic Games пока преждевременно.

#epic games #unreal engine 5
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В EGS раздают The Vanishing of Ethan Carter, а через неделю подарят XCOM 2
Epic Games объявила о полноценном запуске движка Unreal Engine 5.0
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Стоит ли геймерам переходить на пиратские игры и почему я решил отказаться от Steam
95
Тестирование процессора Intel Core i3-12100 (Alder Lake)
23
Восстановление работоспособности MSI Recovery System на Windows 10 после Windows 11
9
Мои впечатления от игры Mars: War Logs. Часть первая
2
Что такое когнитивные способности и почему они так важны для нас
+
Мои впечатления от игры Mars: War Logs. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
16:05
ахаххахаах точняк
Видеокарты дешевеют на фоне роста курса рубля – GeForce RTX 3060 скинула половину стоимости
Стас Михайлов
16:04
Да смешно смотреть как фашисты типа там за свои права фашистский контент выкладыапть борются
Володин: YouTube открыто нарушает права и свободы граждан РФ, когда блокирует канал Госдумы
Стас Михайлов
16:03
Не врубааю что-то. Из-за забана пропагандонских мразей отключим людям ютаб? Да пидоры вы, особенно пидорская рожа этого володина.у него уже харя как жопа путина выглядит и рот гавной воняет
Володин: YouTube открыто нарушает права и свободы граждан РФ, когда блокирует канал Госдумы
N1ghtwish
16:03
За живое задел? https://volgograd.hh.ru/employer/1517392
В МИДе заявили, что YouTube подписал себе «приговор» и порекомендовали быстрее переносить контент на отечественные платформы
Василий Сорокин
16:01
это как в анектоде когда слова коверкаются после пересказов. Тут явно изначально упоминалось об радиоизлучение которое дурачки переделали в радиоактивное излучение. А что звучит похоже, значит одно и ...
Android-смартфоны являются главным источником радиации среди мобильных устройств
Александр Нестеров
15:59
Мы видим кто загибается))))) пока что вы))
AMD, NVIDIA, Intel и Apple могут вернуться в РФ – США отменила санкции на поставки ПО и оборудования
Dachman
15:59
Им же нужно как то общество наше раскалывать, без компьютерной техники и информационных технологий расколоть невозможно, вот они и спохватились )).
Недалёкое будущее полупроводников в России - изоляция, дефицит и десятки лет упорного создания аналогов
Inkviz
15:59
Я сам сидел на конфиге 1 в 1, только память 2200мгц в 3 канале была. Купил по ррц 3050 и... случилось обломинго: 1. дров под 7 нет, 2. псие х8... В паре с тем, что на этом конфиге псие только 2.0, я п...
Intel Xeon из 2010 года протестировали в играх — во многих более 60 FPS на высоких настройках
Alex TOPMAN
15:58
Что найти не просто? Любой современный мод Сталкера запусти и всё прекрасно видно. Про "не загрузят" - брехня. В любой игре, хоть многопоточной, хоть однопоточной - рендер поток всего один. ЦП переда...
Intel Xeon из 2010 года протестировали в играх — во многих более 60 FPS на высоких настройках
Rey.B.
15:57
Надо столик пририсовать, с кучей револьверов, с одним патроном. Для актуальности.
Власти Франции придумали оригинальный способ отказа от газа из России - веерные отключения фабрик и заводов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем