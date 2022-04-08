А она, между прочим, была фаворитом.

Сегодня стало известно, что среди команд, которые поедут на чемпионат мира PUBG Nations Cup от Европы, нет российской сборной, зато присутствуют сборные Соединённого Королевства, Финляндии, Германии и Турции. Причины данного решения в руководстве компании не назвали, но что-то нам подсказывает, что необходимости в этом нет — всё довольно очевидно. Судя по комментариям участников российской сборной, данное решение принималось без предупреждения со стороны Krafton.

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Чемпионат PUBG Nations Cup должен пройти с 16 по 19 июня, и российская сборная должна была стать там фаворитом. Хотелось бы верить в ещё хоть какое-то наличие чести у организаторов, которые не стали бы избавляться от фаворита под видом осуждения известного военного конфликта. В данном случае репутация PUBG Nations Cup серьёзно бы пострадала, поскольку киберспорт, как и любой другой спорт, обязан быть вне геополитики в целом.

Напоминаем, что PUBG — одна из нескольких популярных на сегодняшний день королевских битв. Недавно её перевели на условно-бесплатную модель распространения, что поспособствовало резкому росту её популярности.

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Что же до снятия российской сборной с соревнования, то это уже, увы, не прецедент: в прошлом месяце российскую сборную исключили из Лиги наций по Warcraft III на фоне нежелания других европейских команд играть против неё. Сборная и там была фаворитом, и организаторы турнира решили не превращать его в фарс, записывая всем остальным командам технические поражения с автоматической победой России.