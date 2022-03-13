Как вы хорошо знаете, на Западе процветает культура отмены: если кто-то сделал что-то, что большинством, не важно по какой причине, признаётся неправильным, то с этим «кем-то» перестают общаться, вести дела и приступают к травле. То же самое сейчас происходит в государственных масштабах, а страдают от этого простые отношения между людьми и различные соревнования. Так, сегодня стало известно, что организаторы мероприятия Warcraft III Nations League исключили из турнира российскую сборную.
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По словам организаторов, большинство команд отказались играть против сборной России. Выставлять этим командам технические поражения и заочно отдавать России первое место они посчитали нецелесообразным, поэтому исключили российскую сборную из соревнования. Организаторы сожалеют, что до этого дошло, и понимают, что данное решение не найдёт безусловной поддержки в сообществе, однако этот шаг был единственным позволившим продолжить соревнования и не превращать их в фарс.
В одном организаторы оказались правы: их решение не нашло общественной поддержки. В комментариях фанаты Warcraft III пишут, что можно было попытаться усмирить команды и убедить их в том, что киберспорт, как и любой другой спорт, должен быть вне политики. Другие отмечают, что если организаторы соревнования надеются таким образом как-то повлиять на происходящие сейчас события, то они, мягко говоря, заблуждаются.
Российская сборная была одним из фаворитов Warcraft III Nations League, которой пророчили если не победу, то как минимум место на более низких ступеньках пьедестала.