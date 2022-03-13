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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Организаторы Warcraft III Nations League исключили российскую сборную, которая была фаворитом соревнования
Простые зрители восприняли это решение неоднозначно.
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Как вы хорошо знаете, на Западе процветает культура отмены: если кто-то сделал что-то, что большинством, не важно по какой причине, признаётся неправильным, то с этим «кем-то» перестают общаться, вести дела и приступают к травле. То же самое сейчас происходит в государственных масштабах, а страдают от этого простые отношения между людьми и различные соревнования. Так, сегодня стало известно, что организаторы мероприятия Warcraft III Nations League исключили из турнира российскую сборную.

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По словам организаторов, большинство команд отказались играть против сборной России. Выставлять этим командам технические поражения и заочно отдавать России первое место они посчитали нецелесообразным, поэтому исключили российскую сборную из соревнования. Организаторы сожалеют, что до этого дошло, и понимают, что данное решение не найдёт безусловной поддержки в сообществе, однако этот шаг был единственным позволившим продолжить соревнования и не превращать их в фарс.

В одном организаторы оказались правы: их решение не нашло общественной поддержки. В комментариях фанаты Warcraft III пишут, что можно было попытаться усмирить команды и убедить их в том, что киберспорт, как и любой другой спорт, должен быть вне политики. Другие отмечают, что если организаторы соревнования надеются таким образом как-то повлиять на происходящие сейчас события, то они, мягко говоря, заблуждаются.

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Российская сборная была одним из фаворитов Warcraft III Nations League, которой пророчили если не победу, то как минимум место на более низких ступеньках пьедестала.

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