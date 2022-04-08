Как известно, в России, а следом за ней и в СНГ после санкций начались проблемы с оплатой товаров во многих сервисах цифровой дистрибуции. Из России с Беларусью Blizzard временно ушла, а вот без причины терять аудитории из других стран СНГ, которые попали под горячую руку случайно, Blizzard пока не хочет. Поэтому задабривает их, даря месяцы подписки World of Warcraft.
реклама
Сегодня соответствующее подарочное продление получили игроки из Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Молдавии, Узбекистана, Грузии и Азербайджана. Хотя не все из перечисленных государств формально являются членами СНГ, но для Запада всё это единое постсоветское пространство. Относиться к этому можно по-разному, но для Blizzard это данность.
В России тем временем в истерике Blizzard видят возможность для популяризации альтернативных игр в похожих жанрах. Настоящим подарком для себя данные действия Blizzard сочли разработчики «Аллодов Онлайн», популярность которой с марта подскочила в разы, если не на порядки, вынудив девелоперов даже открыть уже пятый по счёту подписочный сервер.