Компания продолжает гробить свой авторитет.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Как известно, в России, а следом за ней и в СНГ после санкций начались проблемы с оплатой товаров во многих сервисах цифровой дистрибуции. Из России с Беларусью Blizzard временно ушла, а вот без причины терять аудитории из других стран СНГ, которые попали под горячую руку случайно, Blizzard пока не хочет. Поэтому задабривает их, даря месяцы подписки World of Warcraft.

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Сегодня соответствующее подарочное продление получили игроки из Казахстана, Киргизии, Армении, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Молдавии, Узбекистана, Грузии и Азербайджана. Хотя не все из перечисленных государств формально являются членами СНГ, но для Запада всё это единое постсоветское пространство. Относиться к этому можно по-разному, но для Blizzard это данность.

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В России тем временем в истерике Blizzard видят возможность для популяризации альтернативных игр в похожих жанрах. Настоящим подарком для себя данные действия Blizzard сочли разработчики «Аллодов Онлайн», популярность которой с марта подскочила в разы, если не на порядки, вынудив девелоперов даже открыть уже пятый по счёту подписочный сервер.