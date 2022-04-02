Если вы внимательно следите за новостями игровой индустрии, то в курсе, что после неадекватных действий по отношению к российским игрокам со стороны Activision Blizzard под запретом в том числе оказалось и продление подписки в World of Warcraft. Данное обстоятельство привело к «исходу» россиян из «Вовки» в «Аллоды Онлайн». Исходу столь масштабному, что даже сами разработчики отечественной MMORPG оказались к этому неготовыми.
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Поначалу девелоперы открыли несколько дополнительных подписочных серверов, но и этого в перспективе оказалось недостаточно. Как итог — был запущен уже пятый подписочный сервер, о чём авторы «Аллодов Онлайн» сообщили в официальной новостной ленте проекта.
Стоит отметить, что тенденция пока не снижается, и ещё на прошлой неделе представители студии-разработчика заявляли, что в перспективе увеличат число подписочных серверов до шести, семи, и, если потребуется, даже больше. Что ни говори, но такой шанс выпадает один раз в жизни, и «профукать» его будет как минимум проявлением недальновидности.