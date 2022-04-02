Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На фоне небывалого роста популярности в «Аллодах Онлайн» открыт уже пятый подписочный сервер
Сказали — сделали.
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Если вы внимательно следите за новостями игровой индустрии, то в курсе, что после неадекватных действий по отношению к российским игрокам со стороны Activision Blizzard под запретом в том числе оказалось и продление подписки в World of Warcraft. Данное обстоятельство привело к «исходу» россиян из «Вовки» в «Аллоды Онлайн». Исходу столь масштабному, что даже сами разработчики отечественной MMORPG оказались к этому неготовыми.

реклама

Поначалу девелоперы открыли несколько дополнительных подписочных серверов, но и этого в перспективе оказалось недостаточно. Как итог — был запущен уже пятый подписочный сервер, о чём авторы «Аллодов Онлайн» сообщили в официальной новостной ленте проекта.

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Стоит отметить, что тенденция пока не снижается, и ещё на прошлой неделе представители студии-разработчика заявляли, что в перспективе увеличат число подписочных серверов до шести, семи, и, если потребуется, даже больше. Что ни говори, но такой шанс выпадает один раз в жизни, и «профукать» его будет как минимум проявлением недальновидности.

#аллоды онлайн
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Популярность отечественной игры «Аллоды Онлайн» рекордно выросла на фоне отмены продаж в World of Warcraft
На фоне происходящих событий популярность «Аллодов Онлайн» взлетела в десять раз и продолжает расти
Авторы «Аллодов Онлайн» открывают четвёртый подписочный сервер на фоне взлёта популярности проекта
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: апрель 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4
Измеряем производительность современных и не очень процессоров в граммах на мегагерц
21
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
96
Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
25
Ton Place - о том сколько можно заработать и стоит ли переводить туда подписчиков из Instagram и других соц. сетей
1
Проблемы и перспективы использования рельсовых орудий
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-A D4
7
Aquaball: краткий обзор и небольшой тест
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть третья
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть четвертая
+

Сейчас обсуждают

Alex TOPMAN
14:29
Давай готовые примеры этого из Истории.
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
Adam Smith
14:27
правильно написал, это не наша война, только дэбил пойдет в военкомат, пойдет воевать за идею или за бабки, недопустимо чтобы брат убивал брата. есть специальные люди которые выполняют свою работу за...
Rutube начнет глобальное обновление платформы уже со 2 апреля
Aslan Heroes
14:26
Сталин спас славян от участи кусков мыла в концлагерях. Ибо немощную промышленность РИ Сталин превратил в мощнейшую промышленность СССР которая позволила выстоять СССР в войне с фашизмом. СССР обладал...
США расширяют антироссийские санкции, а учёные из РФ построят сканер для производства 10-нм чипов
Aslan Heroes
14:19
https://youtu.be/vAoQVof9bcI Просвещайся.
США расширяют антироссийские санкции, а учёные из РФ построят сканер для производства 10-нм чипов
Xardazzz
14:18
ты хоть в одной студии книги под мониторами видел? если нет места для стоек, то можно нормальную подставку купить
Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
1TronpmG5
14:16
>>И? Скоро сменит гражданство на бельгийское? Не?
CNBC: Илон Маск недоволен новым налогом Байдена на миллиардеров
hardware
14:16
вес - это надежность
Измеряем производительность современных и не очень процессоров в граммах на мегагерц
1TronpmG5
14:16
>>Моему другу внезапно приписали счёт за парковку Есть такая замечательная поговорка: никогда не ломись в заднюю дверь, пока не попробовал зайти через парадную. Твой друг сразу начал решать вопрос по ...
CNBC: Илон Маск недоволен новым налогом Байдена на миллиардеров
1TronpmG5
14:12
>>ЮАР - часть Запада Были. Когда там режим апартеида пал, то у них там какой-то свой путь теперь. Возможно не самый верный и лучший, но вроде самостоятельный.
CNBC: Илон Маск недоволен новым налогом Байдена на миллиардеров
Дмитрий
14:10
мини-сарай. чётко
Автор книги «Богатый папа, бедный папа» ожидает обвала доллара и советует покупать Биткоин и Эфир
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем