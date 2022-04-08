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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Яндекс» и «Поиск Mail.ru» стали помечать Google как сайт, нарушающий законодательство России
И, к сожалению, полностью обоснованно.
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Не секрет, что IT-гигант Google стал одним из инструментов ведения информационных операций в отношении России: притесняются российские государственные СМИ, без объяснения причин удаляются YouTube-каналы пророссийски настроенных блогеров, отключается монетизация, тиражируется реклама на грани экстремизма. Компания демонстративно игнорирует претензии и предупреждения Роскомнадзора и тем самым обрекает себя на большие проблемы с дальнейшей коммерческой деятельностью на территории РФ.

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Первую порцию проблем уже подвезли: с сегодняшнего дня отечественные поисковики «Яндекс» и «Поиск Mail.ru» снабжают поисковый запрос «Google» особой пояснительной отметкой. Она гласит, что Google, владеющая информационными ресурсами YouTube, Google Play, Google Поиск и Gmail, является нарушителем законодательства Российской Федерации.

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RTX 3060 подешевела в ДВА раза
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32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Вчера, напомним, Роскомнадзор запретил в России рекламу Google и всех принадлежащих ей информационных ресурсов.

#google
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stockclock
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Alex23
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N1ghtwish
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