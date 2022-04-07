Роскомнадзор сообщил о принятии мер в отношении компании Google за несоблюдение российского законодательства. В ведомстве подчеркнули, что меры носят информирующий и экономический характер. Все подробности размешены на официальном сайте РКН.
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Так, Роскомнадзор принял решение запретить рекламу Google и её информационных ресурсов в России. Также ведомство планирует ввести информирование поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компанией российских законов.
В заявлении на официальном сайте Роскомнадзора указывается, что видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки. По утверждениям представителей Роскомнадзора, на сегодняшний день неудалёнными остаётся свыше 12 тыс. такого рода запрещенных материалов.
«С апреля 2020 года выявлено порядка 60 инцидентов, связанных с дискриминацией видеохостингом YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей. В частности, выявлена блокировка аккаунтов или контента новостных агентств Russia Today, Россия 24, Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и многих других.
Перечисленные меры информирующего и экономического характера в отношении американской интернет-компании Google LLC будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства» — отмечается в официальном заявлении РКН.