Это которая Crystal Dynamics.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Быть может, байкерский «выживач» Days Gone и был прохладно принят профессиональными журналистами, весьма справедливо перечислившими все недостатки проекта, но простым игрокам проект вполне пришёлся по душе. К сожалению, Sony смотрит только на профессиональные оценки, поэтому сиквел проекта был отменён, а сотрудники Bend Studio, по возможности, разбрелись в более перспективные коллективы.

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В частности, геймдиректор Days Gone Джефф Росс несколько часов назад объявил о том, что приступил к исполнению своих обязанностей дизайн-директора в студии Crystal Dynamics, известной работой над играми серии Tomb Raider, а также Marvel’s Avengers.

I'm excited to announce I now work at the amazing Crystal Dynamics as Design Director. That's all I can say other than I'm thrilled with the project, and especially the team of really wonderful people.



I will become a Seattleite this summer.



Also--Come work with me! https://t.co/HjDFIFk7MF — Jeff Ross (@JakeRocket) April 5, 2022

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