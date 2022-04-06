Быть может, байкерский «выживач» Days Gone и был прохладно принят профессиональными журналистами, весьма справедливо перечислившими все недостатки проекта, но простым игрокам проект вполне пришёлся по душе. К сожалению, Sony смотрит только на профессиональные оценки, поэтому сиквел проекта был отменён, а сотрудники Bend Studio, по возможности, разбрелись в более перспективные коллективы.
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В частности, геймдиректор Days Gone Джефф Росс несколько часов назад объявил о том, что приступил к исполнению своих обязанностей дизайн-директора в студии Crystal Dynamics, известной работой над играми серии Tomb Raider, а также Marvel’s Avengers.
I'm excited to announce I now work at the amazing Crystal Dynamics as Design Director. That's all I can say other than I'm thrilled with the project, and especially the team of really wonderful people.— Jeff Ross (@JakeRocket) April 5, 2022
I will become a Seattleite this summer.
Also--Come work with me! https://t.co/HjDFIFk7MF
В чём конкретно заключаются обязанности Росса, разработчик пока не сообщает, поэтому не исключено, что он принимает непосредственное участие в процессе создания новой Tomb Raider на Unreal Engine 5,
недоанонс которой состоялся вчера вечером. Ждём шуток про Tomb Rider.