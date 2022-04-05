Сегодня «Интерфакс» сообщил о том, что российские приставы возбудили в отношении компании Meta* дело о принудительном взыскании двухмиллиардного оборотного штрафа. В качестве причины обозначено нежелание компании удалять запрещённую информацию с принадлежащих ей ресурсов.
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Данное действие является исполнением решения суда от конца декабря 2021 года, когда Meta* и Google были назначены оборотные штрафы в размере пяти процентов от их годовой выручки за 2020 год. Обе компании неоднократно отказывались выполнять требования российских властей удалить незаконную информацию со своих ресурсов. В итоге Meta* и Google оштрафовали на 1,99 млрд рублей и на 7,2 млрд рублей соответственно.
* — компания Meta Platforms Inc. (ранее Facebook Inc.) признана в России экстремистской организацией. Её коммерческая деятельность на территории страны запрещена, а доступ к принадлежащим ей соцсетям Facebook и Instagram, через которые осуществлялась неконтролируемая экстремистская деятельность, заблокирован.