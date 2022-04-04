Многие отечественные игровые СМИ сегодня «понесли» информацию о том, что новость о релизе версий симулятора бездорожья SnowRunner для консолей PlayStation 5 и Xbox Series в конце мая появилась сегодня. На самом деле данные сведения были опубликованы издательством Focus Entertainment ещё первого апреля, а сегодня разработчики просто дополнили эту информацию публикацией соответствующего видеоролика.
реклама
Вместе с тем продолжается и поддержка игры новым контентом. Сейчас SnowRunner подбирается к седьмому сезону поддержки, в рамках которого игроков наверняка ждут новые локации, грузовики, миссии и прочий сопутствующий контент.
Итак, релиз SnowRunner на консолях текущего поколения состоится 31 мая, проект живее всех живых, постоянно развивается и получает восторженные отзывы пользователей.