Потому что о таких событиях иногда нужно напоминать.

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Многие отечественные игровые СМИ сегодня «понесли» информацию о том, что новость о релизе версий симулятора бездорожья SnowRunner для консолей PlayStation 5 и Xbox Series в конце мая появилась сегодня. На самом деле данные сведения были опубликованы издательством Focus Entertainment ещё первого апреля, а сегодня разработчики просто дополнили эту информацию публикацией соответствующего видеоролика.

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Вместе с тем продолжается и поддержка игры новым контентом. Сейчас SnowRunner подбирается к седьмому сезону поддержки, в рамках которого игроков наверняка ждут новые локации, грузовики, миссии и прочий сопутствующий контент.

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Итак, релиз SnowRunner на консолях текущего поколения состоится 31 мая, проект живее всех живых, постоянно развивается и получает восторженные отзывы пользователей.