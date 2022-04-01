Сколько можно называть консоли, которым скоро два года отроду, «некстгеном»?

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Симулятор бездорожья и его преодоления SnowRunner продолжает развиваться не только в плане контентных обновлений с новыми локациями, вездеходами и грузовиками, но и в плане игровых платформ. На днях представители студии Saber Interactive наконец-то собрались с силами и огласили точную дату выхода симулятора на консолях PlayStation 5 и Xbox Series, которые большинство людей по какой-то совершенно непонятной причине продолжает именовать «некстгеном», хотя на деле это уже давно «текущее поколение». Итак, на указанных платформах SnowRunner появится в последний день весны — 31 мая.

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Напоминаем, что SnowRunner сейчас вошла во второй год контентной поддержки, потихоньку завершая её шестой сезон с плавным переходом к сезону седьмому. Игра получила очень высокие пользовательские оценки и в настоящее время считается лучшим представителем своего жанра.