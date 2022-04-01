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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Симулятор бездорожья SnowRunner прикатит на консоли текущего поколения в конце весны
Сколько можно называть консоли, которым скоро два года отроду, «некстгеном»?
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Симулятор бездорожья и его преодоления SnowRunner продолжает развиваться не только в плане контентных обновлений с новыми локациями, вездеходами и грузовиками, но и в плане игровых платформ. На днях представители студии Saber Interactive наконец-то собрались с силами и огласили точную дату выхода симулятора на консолях PlayStation 5 и Xbox Series, которые большинство людей по какой-то совершенно непонятной причине продолжает именовать «некстгеном», хотя на деле это уже давно «текущее поколение». Итак, на указанных платформах SnowRunner появится в последний день весны — 31 мая.

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Напоминаем, что SnowRunner сейчас вошла во второй год контентной поддержки, потихоньку завершая её шестой сезон с плавным переходом к сезону седьмому. Игра получила очень высокие пользовательские оценки и в настоящее время считается лучшим представителем своего жанра.

#snowrunner
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Сейчас обсуждают

Alex-IT
23:19
Интересная история)) Чтобы ноут до 5200 кочегарил я и сам не сталкивался ещё.
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
korney
23:18
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Alex-IT
23:18
Полностью согласен. Вот только и обзоры многие субъективные, сильные стороны показывают, а слабые уже нет.
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
Сергей Андросов
23:17
США тоже огромная страна, только своего внутреннего производства там с гулькин хрен, вся их экономическая мощь основана на гегемонии доллара, убери доллар и рухнет омерика в такое дно, откуда выхода н...
США расширяют антироссийские санкции, а учёные из РФ построят сканер для производства 10-нм чипов
Шаповалов Сергей
23:17
Ух ты, неужели сам Гиркин собственной персоны или его последователь нарисовался
США расширяют антироссийские санкции, а учёные из РФ построят сканер для производства 10-нм чипов
Alex-IT
23:17
Интересное решение, а так уже делали или ещё нет?
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
Alex-IT
23:15
У них кажется и производства своего нет, только шильдики вешают.
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
Alex-IT
23:15
У многих ноутов термопаста дешёвая используется, производителю главное, чтобы гарантийный срок она продержалась...
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
Aslan Heroes
23:14
Ну если отбросить эмоции, то он просто выполняет свою работу. Ибо при капитализме это нормально. Вся эта история была предопределена ещё в 1991 году, когда советское государство было разрушено в резул...
США расширяют антироссийские санкции, а учёные из РФ построят сканер для производства 10-нм чипов
Alex-IT
23:14
Можно ещё пирометром определить перегрев, но он не у всех дома есть.
Боремся с перегревом ноутбуков и предотвращаем троттлинг
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