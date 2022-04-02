Это закономерно.

На этой неделе Sony официально анонсировала обновлённую подписку PS Plus, дорогие тарифные планы которой подразумевают доступ к сотням различных игр из специального каталога. Поскольку новая подписка призвана стать конкурентом Xbox Game Pass, но для пользователей PlayStation, то и дальнейшие действия Sony должны повторять действия Microsoft. Собственно, компания так и собирается делать: сегодня руководитель подразделения PlayStation Джим Райан сообщил, что компания будет и дальше увеличивать количество своих внутренних студий посредством покупки уже существующих коллективов.

реклама

Райан напомнил, что в течение 2021 года компания приобрела пять игровых студий, а сейчас вовсю продолжаются переговоры с Bungie о покупке студии за $3,6 млрд. На этом Sony останавливаться не будет и продолжит покупать новые коллективы.

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Данный подход полностью справедлив и оправдан. Дело в том, что игровая индустрия с огромной скоростью переходит к подписной модели распространения контента, и чем больше игр «поставщик» в рамках подписки предлагает за вменяемую стоимость, тем в более выгодном положении он находится. Microsoft, в распоряжении которой находится столько студий и франшиз, что все и перечислить, не запутавшись, невозможно (а после вступления сделки с Activision Blizzard в силу всё станет многократно масштабнее), на текущий момент вне конкуренции, и Sony пока отведена роль вечной догоняющей.