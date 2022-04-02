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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава PlayStation подтвердил планы о дальнейших покупках новых студий
Это закономерно.
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На этой неделе Sony официально анонсировала обновлённую подписку PS Plus, дорогие тарифные планы которой подразумевают доступ к сотням различных игр из специального каталога. Поскольку новая подписка призвана стать конкурентом Xbox Game Pass, но для пользователей PlayStation, то и дальнейшие действия Sony должны повторять действия Microsoft. Собственно, компания так и собирается делать: сегодня руководитель подразделения PlayStation Джим Райан сообщил, что компания будет и дальше увеличивать количество своих внутренних студий посредством покупки уже существующих коллективов.

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Райан напомнил, что в течение 2021 года компания приобрела пять игровых студий, а сейчас вовсю продолжаются переговоры с Bungie о покупке студии за $3,6 млрд. На этом Sony останавливаться не будет и продолжит покупать новые коллективы.

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Данный подход полностью справедлив и оправдан. Дело в том, что игровая индустрия с огромной скоростью переходит к подписной модели распространения контента, и чем больше игр «поставщик» в рамках подписки предлагает за вменяемую стоимость, тем в более выгодном положении он находится. Microsoft, в распоряжении которой находится столько студий и франшиз, что все и перечислить, не запутавшись, невозможно (а после вступления сделки с Activision Blizzard в силу всё станет многократно масштабнее), на текущий момент вне конкуренции, и Sony пока отведена роль вечной догоняющей.

#sony
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