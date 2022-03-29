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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Sony официально представила обновлённую PS Plus: доступ к сотням игр за символическую цену
Это тот самый «Спартак».
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Слухи о том, что Sony на текущей неделе официально представит свой новый подписочный сервис, ходивший под кодовым названием Spartacus, появлялись слишком часто, чтобы оказаться ложью. Сегодня Sony официально выступила с заявлением, в котором сообщила о скором запуске обновлённой подписки PS Plus. Иными словами, перед нами не полностью новая подписка, а мощный «апгрейд» старой.

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Итак, на запуске PS Plus будет доступна в трёх тарифных планах.

PlayStation Plus Essential — по сути, полный аналог имеющейся сейчас стандартной подписки PlayStation Plus:

  • две бесплатных игры в месяц;
  • эксклюзивные скидки;
  • облачное хранилище для сохранений;
  • доступ к сетевому мультиплееру;
  • по цене в 8,99/24,99/59,99 евро за месяц/полгода/год.

PlayStation Plus Extra:

  • весь контент из тарифа Essential;
  • доступ к каталогу из четырёхсот игр для PlayStation 4 и PlayStation 5, включая блокбастеры от внутренних и сторонних студий;
  • по цене в 13,99/39,99/99,99 евро за месяц/полгода/год.

PlayStation Plus Premium:

  • весь контент из тарифов Essential и Extra;
  • доступ к 340 дополнительным играм, включая проекты для PS3 через облачный стриминг, а также каталог многими любимых классических игр для первой и второй PlayStation и PSP;
  • ограниченные по времени демоверсии;
  • по цене в 16,99/49,99/119,99 евро за месяц/полгода/год.

Свежие игры поставлять в составе подписки Sony, в отличие от Microsoft не собирается. По словам руководителя PlayStation Джима Райана, это может негативно отразиться на их экономических показателях.

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Запуск обновлённой PS Plus начнётся в июне со стран Азии, затем Северной Америки, Европы и остального мира. Входит ли Россия в план (собирается ли Sony снимать свои смехотворные «санкции» с российского региона), неясно. Поэтому пока что, глядя на эту подписочную систему, остаётся только приговаривать: «Красивое».

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