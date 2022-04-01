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Новости Software Михаил Андреев
DICE продолжает дорабатывать полностью провалившуюся Battlefield 2042
Зачем, а, главное, кому это надо?
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То, что Battlefield 2042 — это один большой провал с громадным количеством недостатков и недоработок, необходимо принимать как данность, не требующую дополнительных подтверждений. DICE, однако, не сдаётся и вносит в игру изменения согласно пожеланиям ещё оставшихся в ней геймеров. Так, сегодня стало известно, что вместе с картой «Калейдоскоп» изменения подготовят и на карте «Возрождения». Обе этих карты, согласно статистике, являются одними из самых популярных в Battlefield 2042.

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В основном претензии геймеров сводились к тому, что боевые действия на этих картах уж слишком рассредоточены и растянуты по площади и, как следствие, по времени. DICE внесёт несколько коррективов. Во-первых, точки захвата приблизят друг к другу, что должно добавить игре динамики. А вот время восстановления техники наоборот — увеличат в два раза. По всей видимости, для того, чтобы сражения на заметно «суженных» фронтах не превращались в тотальный фарс.

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Стоит отметить, что, по слухам, Electronic Arts уже поставила на Battlefield 2042 крест и уже потихоньку готовит фундамент для следующей игры серии. Которая, опять же, если верить слухам, вернётся к истокам и будет лишена тех сомнительных решений в игровом процессе, которые привели Battlefield 2042 к тому, с чем мы сейчас имеем дело.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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