Хотелось бы верить. Но веры Electronic Arts после всего случившегося мало.

Релиз Battlefield 2042 признан полным провалом на уровне катастрофы. Это даже не поддаётся обсуждению, поскольку очевидно всем, включая DICE и Electronic Arts, которая даже подумывает о том, чтобы пересмотреть ведущую роль шведской студии в судьбе данной франшизы. Одно радует: Electronic Arts учится хотя бы на своих ошибках, о чём сообщил авторитетный инсайдер Том Хендерсон.

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По сведениям инсайдера, ссылающегося на свои близкие к франшизе источники, следующая часть Battlefield уже вернётся к истокам, а именно — откажется от системы специалистов и будет представлять привычную для фанатов серии игру. С точки зрения сеттинга новая часть расскажет о современности или о самом ближайшем будущем — на этот счёт точной информации у Хендерсона пока нет.

Если верить Хендерсону, то Battlefield 2042 должна была стать своеобразным началом новой жизни франшизы, но игроки данный расклад не приняли, и Electronic Arts не осталось ничего другого, как извлечь уроки из ошибок и вернуть серию к привычному формату.

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Согласно предварительным сведениям, новая Battlefield пока находится в стадии препродакшена.