О таком должно быть стыдно даже объявлять, но Blizzard смогла.

На протяжении пяти лет своего существования все внутриигровые сезонные события в геройском шутере Overwatch были лишь ежегодными повторениями самих себя, где единственным новым контентом были исключительно тематические облики для персонажей. В этом году, в преддверии неминуемого релиза Overwatch 2, в оригинальной игре в вопросе сезонных событий решили провести небольшое, но важное (по мнению разработчиков) изменение.

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Итак, Blizzard решила устроить так называемый ремикс «Годовщины» — события, в рамках которого отмечается день рождения (релиза) Overwatch. Проходить этот ремикс будет в несколько этапов и, по сути, заменит собой сразу три события — «Архивы», «Годовщину» и «Летние игры».

REMIX!



Play for the win with 6 remixed legendary skins. Overwatch Anniversary Remix: Vol 1 begins April 5! https://t.co/OpP8nP4Eez pic.twitter.com/vQJgs7I1Ya — Overwatch (@PlayOverwatch) March 31, 2022

В рамках событий-ремиксов игроки смогут получить все облики за все прошлые сезонные события, поиграть во все связанные с ними аркадные потасовки, а также получить новые перекрашенные в светлую гамму версии уже ранее выходивших обликов для героев. Выглядит это всё в высшей степени вторично, если не сказать третично, но хоть какой-то «экшен» для уставших от однообразия фанатов Overwatch. Первое такое событие-ремикс стартует уже 5 апреля.

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Стоит помнить, что оригинальная Overwatch сейчас доживает свой срок: все силы Blizzard уже несколько лет как брошены на производство сиквела, опробовать который выбранные счастливчики смогут в рамках закрытого бета-тестирования, стартующего 26 апреля. А там, глядишь, и релиз не за горами. Многие поклонники Overwatch считают, что Blizzard не просто так затронула «ремиксами» лишь события, которые будут проходить до конца лета включительно: бытует мнение, что Overwatch 2 распахнёт свои двери уже осенью, ну а там система доставки косметического контента уже будет совсем мной.