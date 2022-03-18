Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Бета-тестирование Overwatch 2 стартует 26 апреля
Пока что закрытое. Дальше — больше.
анонсы и реклама
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-67000р на Rtx 3070 Gigabyte
-176 000р на топовый смарт Samsung
5 видов RTX 3050 со скидками 20%
-122 000р на RTX 3080 ASUS
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Разработчики из Blizzard провели небольшую прямую трансляцию, посвящённую Overwatch 2. Важной информации касательно сиквела популярного в своё время геройского шутера было мало, но одна деталь всё же требует отдельной публикации: сегодня авторы сообщили, что первый этап закрытого бета-тестирования стартует 26 апреля.

реклама

Напомним, что в рамках бета-тестирования Blizzard планирует проверить работоспособность мультиплеерного режима, который в Overwatch 2 претерпел значительные преобразования: формат изменился на «5 на 5», многие герои были переделаны, а эффекты контроля — ощутимо ослаблены. Также в Overwatch 2 появится огромное количество новых полей боя и несколько новых персонажей, в частности, боец-штурмовик Соджорн.

анонсы и реклама
-45000р на RTX 3060
-86 000р на RTX 3070 в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 98 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
i5 12600 со скидкой 40% в Ситилинке
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-60 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>

Когда Blizzard намеревается выпустить Overwatch 2 в свет, пока неясно.

#blizzard #overwatch #overwatch 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Blizzard уточнила, насколько мощным должен быть ваш ПК, чтобы сыграть в «бету» Overwatch 2
Blizzard продолжает работать над Warcraft III Reforged
Hearthstone вскоре получит новое дополнение под названием «Путешествие в Затонувший Город»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Европа находится в шаге от масштабного экономического, энергетического и продовольственного кризиса
256
Цены, которые мы потеряли навсегда: сколько стоили комплектующие ПК в 2020 году
68
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Apex
17
Мои впечатления от игры Торренте ла бомба (Torrente El Juego). Часть первая
5
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i7-11700КF
4

Сейчас обсуждают

Николь Куравцова
23:50
Я представить себе не могу, как люди выживают в блокадном Мариуполе. Я каждый день от монитора не отхожу, читаю новости и чисто по-человечески сопереживаю вашим. Из 1300 человек гражданских - преимуще...
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Z-V
23:48
Да, когда террористы, подобные твоим укропатриотам и нацикам-фашистам, из любых жилых домов, объектов культурного назначения, административных зданий делают свои огневые точки, командные пункты, базы ...
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Вежливый_Стингер
23:48
Тебя ебаната спрашивают сколько мирных жителей раzzии было убито в чечне а ты что то там мычишь. Ты или далбаеб или далбаеб ты.
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Андрей Фролов
23:47
Олень фэйкометный, ты же орал что rutracker заблокирует пользователей из России! Уже удалил свое сообщение. В диалоге с пользователями представитель техподдержки RuTracker опроверг данные Forbes. «По...
Состоялся анонс Overlord — полноценного дополнения для космической стратегии Stellaris
Togtyui
23:44
Вармуза, не балуйся
Rutracker блокирует пользователей из РФ, поясняя свои действия борьбой с ботами
ogrizocker
23:43
Ну, придется развитому миру диверсифицировать это дело. Ну без нас, что поделать... У нас зато есть производственники и экономисты великие, не пропадем
Производители неона в РФ увеличили прибыль за счёт 9-кратного подорожания газа для полупроводников
Вежливый_Стингер
23:43
Генерал-лейтенант Мордвичев фсе. Земля бетоном.
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Константин Дятлов
23:42
дети донбаса? где ты был 8 лет назад?
Rutracker блокирует пользователей из РФ, поясняя свои действия борьбой с ботами
Андрей Фролов
23:42
Для начала скажи, почему Крымский народ не имел право на референдум? Только факты.
Состоялся анонс Overlord — полноценного дополнения для космической стратегии Stellaris
Rey.B.
23:40
Ну и про "толстых". - У амеров половина гос.бюджета это печатный станок. Который теперь гонит инфляцию не в Мире, а в самих США. Плюс "обамовско-ковидные" стимуляции. Обрежь их, и экономика сразу в ми...
Жителям Украины запретили покупать на биржах криптовалюту несмотря на новый закон Зеленского
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем