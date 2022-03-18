Разработчики из Blizzard провели небольшую прямую трансляцию, посвящённую Overwatch 2. Важной информации касательно сиквела популярного в своё время геройского шутера было мало, но одна деталь всё же требует отдельной публикации: сегодня авторы сообщили, что первый этап закрытого бета-тестирования стартует 26 апреля.
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Напомним, что в рамках бета-тестирования Blizzard планирует проверить работоспособность мультиплеерного режима, который в Overwatch 2 претерпел значительные преобразования: формат изменился на «5 на 5», многие герои были переделаны, а эффекты контроля — ощутимо ослаблены. Также в Overwatch 2 появится огромное количество новых полей боя и несколько новых персонажей, в частности, боец-штурмовик Соджорн.
#Overwatch2 PVP Beta is coming April 26.— Overwatch (@PlayOverwatch) March 18, 2022
✋ Beta Sign Up https://t.co/jC3gYjfdBc pic.twitter.com/FLVxCEtLZj
Когда Blizzard намеревается выпустить Overwatch 2 в свет, пока неясно.