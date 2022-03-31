Новостями поделятся, когда будут готовы.

Сегодня в Сети стали распространяться вполне убедительные слухи о том, что студия Blue Box удалила свои сообщения в Twitter обо всём, что касалось будущего развития её хоррора Abandoned. Данное событие привело всех представителей игровых СМИ к одному простому и единственно логичному в данной ситуации выводу — проект если не брошен, то как минимум крепко заморожен. И тут Blue Box решила подать голос из потустороннего мира, поскольку его уже много месяцев никто не слышал. Согласно заявлению представителей студии, слухи об отмене разработки Abandoned являются ложью.

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Как отмечают девелоперы, сейчас они трудятся над приложением для демонстрации игры и специальным прологом. Оба данных продукта должны были выйти в первом квартале текущего года, но планам, как оно часто бывает, не суждено было сбыться.

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От задумки выпустить пролог разработчики не отказываются: его релиз состоится, когда его качество достигнет надлежащего уровня. Авторы понимают, что вышеуказанное заявление вызовет у игроков раздражение, поэтому приносят свои извинения за то, что сроки сорвались. Работа над игрой продолжается, и поделятся с нами новостями, когда будут к этому готовы.