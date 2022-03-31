А было ли оно? Будущее-то.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Проект Abandoned от студии Blue Box практически сразу попал в жернова скандалов: то кто-то посчитает их «ширмой» Хидео Кодзимы и его нового проекта, то начнут поступать опровержения, то опять подтверждения. Нормализации восприятия Blue Box не способствовало и неадекватное отношение коллектива к потенциальным игрокам, в результате чего разработчики «зашорились», и с конца прошлого года никаких известий от них уже больше не поступало.

реклама

В конце декабря авторы лишь сообщили о планах на будущее, заявив, что в начале 2022 года подробнее расскажут о дальнейшем развитии Abandoned. Начало 2022 года уже давно закончилось, а мы приближаемся уже, скорее, к середине года, а информации об игре как не было, так и нет.

По всей видимости, и не будет: датамайнер Лэнс Макдональд сообщил, что Blue Box не просто забыла о своих обещаниях, но и удалила большую часть сообщений в Twitter, в которых хоть как-то упоминались планы на будущее Abandoned.

BLUE BOX Game Studios have now deleted most tweets that described specific future plans for their game “Abandoned”. 3 months ago they said there would be a playable demo “soon” and also … — Lance McDonald (@manfightdragon) March 31, 2022

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Стало ли это для кого-то неожиданностью? Вопрос, если что, риторический.