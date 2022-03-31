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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы скандальной Abandoned лишили игру «будущего» — удалили «твиты», связанные с дальнейшим развитием проекта
А было ли оно? Будущее-то.
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Проект Abandoned от студии Blue Box практически сразу попал в жернова скандалов: то кто-то посчитает их «ширмой» Хидео Кодзимы и его нового проекта, то начнут поступать опровержения, то опять подтверждения. Нормализации восприятия Blue Box не способствовало и неадекватное отношение коллектива к потенциальным игрокам, в результате чего разработчики «зашорились», и с конца прошлого года никаких известий от них уже больше не поступало.

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В конце декабря авторы лишь сообщили о планах на будущее, заявив, что в начале 2022 года подробнее расскажут о дальнейшем развитии Abandoned. Начало 2022 года уже давно закончилось, а мы приближаемся уже, скорее, к середине года, а информации об игре как не было, так и нет.

По всей видимости, и не будет: датамайнер Лэнс Макдональд сообщил, что Blue Box не просто забыла о своих обещаниях, но и удалила большую часть сообщений в Twitter, в которых хоть как-то упоминались планы на будущее Abandoned.

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Стало ли это для кого-то неожиданностью? Вопрос, если что, риторический.

#abandoned
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