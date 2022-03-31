Известный конфликт выявил, кто друг, кто враг, а кто — так...

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

На днях разработчики из отечественной студии Four Quarters официально сообщили, что в эти непростые времена разрешают всем желающим скачивать их популярный «рогалик» Loop Hero с «торрентов». Связано это с тем, что осуществление транзакций при покупке игр в Steam с территории России сейчас сопряжены с никому не нужными лишними действиями — саму игру с продажи в сервисе Valve никто не снимал.

реклама

Решение разработчиков было встречено чуть ли не овациями, однако многие справедливо отметили, что легализация «пиратства» в масштабах одной игры со стороны разработчиков может не понравиться издателю в лице Devolver Digital, вложившему ресурсы в продвижение продукта.

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Но оказалось, что в Devolver Digital работают полностью адекватные люди: сегодня представитель издательства в беседе с изданием PC Gamer сообщил, что компания полностью поддерживает решение Four Quarters находить обходные пути в этот невероятно сложный период. Издательство было заранее оповещено о соответствующем заявлении студии, и оно его поддерживает «на 100 %».