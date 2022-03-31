На днях разработчики из отечественной студии Four Quarters официально сообщили, что в эти непростые времена разрешают всем желающим скачивать их популярный «рогалик» Loop Hero с «торрентов». Связано это с тем, что осуществление транзакций при покупке игр в Steam с территории России сейчас сопряжены с никому не нужными лишними действиями — саму игру с продажи в сервисе Valve никто не снимал.
реклама
Решение разработчиков было встречено чуть ли не овациями, однако многие справедливо отметили, что легализация «пиратства» в масштабах одной игры со стороны разработчиков может не понравиться издателю в лице Devolver Digital, вложившему ресурсы в продвижение продукта.
Но оказалось, что в Devolver Digital работают полностью адекватные люди: сегодня представитель издательства в беседе с изданием PC Gamer сообщил, что компания полностью поддерживает решение Four Quarters находить обходные пути в этот невероятно сложный период. Издательство было заранее оповещено о соответствующем заявлении студии, и оно его поддерживает «на 100 %».