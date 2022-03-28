Это если кто-то из флибустьеров вообще спрашивал разрешение.

Как известно, из-за происходящих сейчас событий в России на неопределённый срок утрачена возможность приобретать игры в Steam. Многие игроки уже примерили шляпу с пером, выбрали попугая в зоомагазине и встали за штурвал своего каперского судна, гордо заявляя, что в их бухты девелоперы могут даже не возвращаться. Крупные разработчики игр сами в этом виноваты, устроив истерику, ну а разработчиков поменьше, увы, просто поставили перед фактом.

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Тем не менее, некоторые представители индустрии относятся к ситуации с пониманием. Например, отечественная студия Four Quarters, известная по работе над получившим высокие оценки rogue-like проектом Loop Hero, прямо заявили, что не против загрузок их игры с «торрентов».

«Когда всё это закончится, неизвестно, поэтому всем желающим в такие тяжёлые времена можем только помочь поднять пиратский флаг (вместе с vpn) и поделиться самой популярной раздачей на рутрекере. Качайте на здоровье, приятной игры о/», — гласит сообщение разработчиков, завершающееся ссылкой на самую популярную раздачу на известном файлообменном ресурсе.

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Игроки назвали данное решение разработчиков великодушным и достойным уважения. И вправду: Four Quarters поступила именно так, как и должны поступать представители настоящей интеллигенции: не мешать, а наоборот — всячески поощрять популяризацию своих произведений искусства.