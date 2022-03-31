Несколько дней назад Минцифры порекомендовал российским операторам сотовой связи ограничить безлимитные тарифы в своих сетях из-за вызванной текущими событиями неопределённости с поставками телекоммуникационного оборудования, из-за чего имеющиеся сети могут перестать выдерживать рост числа пользователей. Что ж, по всей видимости, процесс начался: как передаёт ТАСС, российские операторы связи уже приступили к отказу от безлимитных тарифов.
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Согласно сведениям ТАСС, от «безлимита» уже отказался оператор Yota, изменения в тарифный план «Премиум» ввёл оператор Tele2, а в «Билайне» заявили о снятии безлимитных тарифов для новых подключений для корпоративных клиентов. МТС полностью отказывается от безлимитных тарифов в новых тарифах, но в архивной линейке их сохранит. Представители «Мегафона» не стали давать на этот счёт комментариев.
Сами операторы не связывают данное изменение напрямую с рекомендацией Минцифры. Так, согласно сообщению пресс-службы Yota, анализ показал, что большинство клиентов компании тратят в месяц не более 30 Гбайт трафика.