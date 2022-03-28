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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
Из-за неопределённости с поставками телекоммуникационного оборудования.
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Как сообщает РБК, Минцифры в лице руководителя ведомства Максута Шадаева разослало мобильным операторам рекомендацию об ограничении безлимитных тарифов и исключении неограниченного потребления трафика. Впоследствии ведомство подтвердило изданию информационную рассылку, добавив весьма развёрнутый комментарий.

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Согласно письму Шадаева, данная рекомендация связана с внешним санкционным давлением и сокращением доступности иностранного телекоммуникационного оборудования. Как следствие, сейчас мобильным операторам рекомендуется соблюсти баланс по поддержанию и развитию своих сетей. Министр ссылается на указ Президента России от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России», а конкретно — в части «надлежащего функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи».

Как операторы будут исполнять рекомендацию, и будут ли вообще, пока неясно. РБК пообщался с директором «МегаФона» по связям с госорганами Владимиром Месропяном, и тот отметил, что в текущих условиях, когда наблюдаются объективные сложности с поставками оборудования, рекомендация Минцифры выглядит «рациональной и своевременной». Компании «МТС» и «Т2 РТК Холдинг» (Tele2) разделили озабоченность Минцифры.

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Стоит отметить, что «войну» с безлимитом (по крайней мере, в отношении мобильного интернета) операторы начали ещё в прошлом году, решив лишить абонентов данной функции на новых тарифах. Теперь у данного непопулярного решения появилась объективная причина.

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этот Виталий туповатый бот, им интеллект по дефолту не положен...
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alexzver
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00:07
Сам ты хохол! Слушай сюда. Есть указ Президента России от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» А ты говоришь что этот указ против русских....
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