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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Аудитория асимметричного сетевого хоррора Dead by Daylight достигла 50 миллионов игроков
Вот это результат, которым можно гордиться.
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В мире не так много (говоря прямо, их практически нет) сетевых хорроров, популярность которых в числовом выражении измеряется десятками миллионов пользователей. Один из таких уникальных проектов — Dead by Daylight, разработчики которого из студии Behaviour Interactive поделились внушительной статистикой, гласящей, что на сегодняшний день пользовательская база их творения достигла пятидесяти миллионов игроков.

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Хотя данный показатель очень внушителен, и спора здесь нет, но важно уточнить несколько моментов, без знания которых данная статистика может подвести читателя к неправильному выводу. В случае с Dead by Daylight аудитория не равна количеству проданных копий. Во-первых, хоррор существует не только на PC и консолях, но и на мобильных устройствах, где она, понятное дело, распространяется по условно-бесплатной модели. Во-вторых, в начале декабря прошлого года Dead by Daylight участвовала в бесплатной раздаче в Epic Games Store.

Сколько всего копий игры было роздано в EGS, неизвестно, однако в период с 21 декабря по 29 марта её пользовательская база выросла с 48 до 50 млн человек соответственно. Выводы делаем сами.

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Напоминаем, что Dead by Daylight — это асимметричный сетевой хоррор, в котором играют пять человек: четыре выживших и один маньяк-убийца. У «команд» разные цели и способы их выполнения. Вместе с тем в DBD представлен ролевой элемент, подразумевающий прокачку и развитие персонажей с выбором способностей, склоняющих их к тому или иному варианту отыгрыша.

#dead by daylight
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Alex23
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